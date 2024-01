Granata, c’è la firma di Peli: "Ha sempre voluto tornare"

Fateci caso: delle 26 reti subite dal Pontedera in 22 giornate di campionato, l’esatta metà, cioè 13, sono arrivate da 3 gare solamente. Ossia dal 4-1 col Pineto, dal 5-0 col Pescara e dal 4-0 di sabato col Cesena. Tuttavia avrete anche notato che subito dopo queste batoste (per adesso le prime due) la squadra di Canzi ha immediatamente rialzato la testa. Il poker ricevuto dal Pineto l’ha restituito al Rimini, mentre dopo la "manita" dal Pescara ha piegato il Gubbio, quotato avversario del girone. Ora, dopo il tonfo all’Orogel-Manuzzi (e costato alla società 700 euro di ammenda per l’esplosione nel secondo tempo di un petardo "di elevata intensità" nel settore riservato ai tifosi granata, ndr), c’è l’auspicio di ripetersi per la terza volta, anche se davanti ci sarà un Perugia terzo in classifica e in piena fase-fiducia che nel girone di ritorno ha vinto tutti e tre gli incontri disputati (contro Lucchese, Pescara e Spal). Quello contro gli umbri, che nella stagione 2003-2004 hanno fatto la loro ultima di 13 apparizioni in Serie A e che saranno accompagnato da almeno 300 tifosi (dato di ieri sera), sarà comunque un Pontedera che in settimana le vicende di calcio mercato hanno cambiato nel reparto offensivo. Dopo l’arrivo, lunedì, di Simone Ganz (30), ieri c’è stata infatti l’annunciata firma di Lorenzo Peli (24), che ha rescisso con l’Ancona, dove ha giocato 13 gare e segnato 2 reti. L’esterno, che può essere impiegato su entrambe le corsie e che indosserà la maglia numero 15, ha il cartellino di proprietà dell’Atalanta e torna a Pontedera dove nella seconda metà della passata stagione aveva destato un’ottima impressione. Tanto che il direttore sportivo Moreno Zocchi aveva cercato di trattenerlo (e come ha fatto con lui, così ci aveva provato con Cioffi, anch’egli passato all’Ancona dove è rimasto) ma invano.

"Il ritorno di Peli (nella foto) – commenta il diesse granata – significa che il ragazzo ha sempre dimostrato di voler tornare e infatti appena si è potuto chiudere l’operazione lo abbiamo fatto. Sia lui, ma anche gli altri nuovi ingressi di questa fase di mercato (ossia Ciocci, Ganz e Lombardi, che però per la sfida di domani è squalificato, ndr) hanno dimostrato in questi giorni grande motivazione". Secondo Zocchi i movimenti invernali del Pontedera finiscono qui: "Il mercato è assolutamente finito così, anche perché lo ritenevo finito la settimana scorsa, prima che Fossati mi chiedesse di uscire. A questo punto, anche se dovessero arrivare delle richieste per qualche nostro giocatore non se ne fa più niente, perché non avremmo il tempo di sostituirli". Sia Ganz che Peli saranno a disposizione per la gara di domani contro un Perugia che il direttore sportivo del Pontedera valuta così: "E’ una squadra che ha ventidue giocatori di pari livello, candidata ad arrivare nelle prime due-tre posizioni e lì arriverà a fine campionato. Per quanto ci riguarda, devo dire che ho visto i ragazzi lavorare bene in settimana e spero che la controprova di quello che si è visto durante questi giorni si possa vedere sabato sera, mantenendo entusiasmo, determinazione e voglia di superare chiunque". Com’è accaduto in precedenza dopo le due dure sconfitte ricordate.

Stefano Lemmi