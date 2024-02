Granata, è l’ora ripartire: "Ma occhio alla Recanatese"

Il pesante ko sul campo della capolista Cesena due turni fa ha interrotto il filotto di successi esterni consecutivi di campionato infilati dal Pontedera: cinque. La classifica e il periodo-no dell’avversario di giornata (la quinta di ritorno) dice - o meglio, fa sperare - che la squadra di Canzi, per altro reduce da due sconfitte di fila, possa rimettersi in marcia. La Recanatese occupa infatti la quintultima posizione, ma fino a sette partite fa era a braccetto con i granata, in settima posizione. Poi la squadra di Pagliari ha avuto un crollo riuscendo a conquistare un solo punto che l’ha fatta precipitare in zona play out. Per l’allenatore del Pontedera, partito con i suoi alle 14,30 di ieri, l’impegno nella Marche sarà però tutt’altro che semplice. "Prima di tutto – mette in guardia Canzi – c’è da temere la legge dei grandi numeri, poi il fatto che la Recanatese non è solo quella che ha conquistato appena un punto in questa fase, ma anche quella che aveva fatto bene per gran parte della stagione (23 punti nelle prime 16 giornate, ndr). E’ vero, non sta attraversando un grande periodo, ma ha valori tecnici e un allenatore (Pagliari, ndr) del quale ho stima, vista la sua grande esperienza, capace di tirar fuori questa squadra da una situazione di classifica che non merita".

Il tecnico granata si aspetta dunque una Recanatese d’assalto: "Con certezza non posso sapere su quali stimoli agiranno i nostri avversari. Non voglio dire che vivranno la sfida come un’ultima spiaggia, però sono molto consci della loro situazione e faranno di tutto per uscirne". Di là c’è comunque un Pontedera voglioso di tornare a muovere la classifica dopo gli stop con Cesena e Perugia: "Abbiamo analizzato gli errori, che cercheremo di non ripetere. Contro il Perugia abbiamo concesso poco ma abbiamo subito tre reti, quindi dobbiamo migliorare sotto l’ aspetto dell’attenzione difensiva. Allo stesso tempo abbiamo creato tanto ma concretizzato poco, quindi se vogliamo tornare a fare punti, che con il bel gioco da solo non si fanno, dobbiamo essere più bravi nei dettagli". Rientra Lombardi dalla squalifica, sono out Martinelli (uscito per un guaio muscolare sabato) e Marrone. Inizio alle 18,30, dirige Andeng Tonan Mbei di Cuneo.

Probabile formazione (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori; Delpupo, Ianesi; Ganz.

Stefano Lemmi