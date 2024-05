Granata, fine era Navarra. Il nuovo assetto societario

Si è chiusa l’era-Navarra. L’imprenditore di Ferentino ha lasciato le quote del Pontedera, decisione che aveva annunciato ad inizio del mese di aprile e a cui ha tenuto fede. Il titolare della Navarra spa, azienda che si occupa di rifiuti, deteneva il 31% delle quote societarie, cui va aggiunto il 10% di CTL Ecology, società controllata dallo stesso Navarra. Così ieri pomeriggio i soci si sono ritrovati nello studio notarile Marinella – che la società tiene a ringraziare insieme allo studio commerciale Landi e Mannini per l’assistenza prestata e la professionalità dimostrata - e hanno ridefinito il nuovo assetto del club distribuendo il 41% (31% + 10%) mancante. Porzione che in parte è andata ad aumentare le quote di alcuni soci già impegnati e in parte a tre nuovi ingressi. Che sono quelli di Stefano Susini, già socio granata nel 2010, l’anno della "rifondazione" del Pontedera, di Emilio Montagnani, in possesso di quote già due anni fa, e di Luca Signorini, attuale SLO (Supporter Liaison Officer), ossia il responsabile della tifoseria nominato dai club, con gli ultimi due garanti di fondi di sponsorizzazione. Tutti personaggi vicini alla città e ai colori granata che rafforzano il legame tra la società e il territorio. Da parte sua Rosettano Navarra lascia il Pontedera dopo due anni, visto che era entrato in società nel maggio 2022 acquisendo subito il 30% di quote e diventando così il socio di maggioranza relativa. Un impegno mantenuto anche in questa stagione nella quale però il socio con la percentuale più alta di quote era divenuto Ecofor, che continuerà a tenere il suo 32%. Navarra faceva parte anche del cda granata insieme a Rossano Signorini (Ecofor) e al presidente Simone Millozzi, consiglio che è stato ripristinato con l’ingresso del già socio Marco Maiello.

Tutto questo è stato propedeutico per procedere all’iscrizione al campionato di Serie C 2024-25, per la quale è stata garantita la necessaria fideiussione, che avverrà in questi giorni. Movimenti, ma di ordine tecnico, anche per il settore giovanile del Pontedera, che ha definito il nuovo assetto. Con la conferma di Massimo Indragoli, al quale è affidata la direzione tecnica delle categorie Primavera, under 17 e under 16, dall’ 1 luglio entrerà a far parte della famiglia granata Francesco Safina, a cui sarà affidata la gestione delle categorie under 15, under 14 e under 13, oltre alla supervisione di tutta la scuola calcio del Polo Pardossi. Da tale data Edoardo Venturini sarà il referente della società presso il Polo Pardossi. Infine, merita ricordare che la formazione under 15 ha appena eliminato il Padova agli ottavi dei play off nazionali per la vittoria del campionato. Ai quarti affronterà la Pergolettese: andata domenica in trasferta, ritorno in casa il 2 giugno.

Stefano Lemmi