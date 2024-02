Granata Fischio finale per il mercato

Con la trasferta sul terreno della Recanatese ormai alle porte (alle 18,30 di domenica) sono diverse le argomentazioni che animano la vita di club del Pontedera.

Mercato, Il fischio finale alle trattative per gli acquisti e le cessioni c’è stato ieri sera alle 20 e, come previsto, non ci sono state novità dell’ultima ora. L’ultimo arrivato è stato quindi Peli (è un ritorno come noto dopo l’esperienza del gennaio-maggio 2023), preceduto da Ciocci, Lombardi e Ganz, mentre le cessioni hanno interessato Paudice (Renate), Fossati (Sestri Levante), Nicastro (Vis Pesaro) e Catanese (Arezzo). Tutti e 4 hanno chiesto di andare via, in primi due per cercare più spazio, gli altri due perché attratti da contratti economicamente più vantaggiosi

Scadenza. Da oggi i calciatori di proprietà che sono in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 hanno la possibilità di firmare liberamente un accordo con qualsiasi altra squadra diversa da quella nella quale giocano e dove poter andare già nella prossima stagione. Il Pontedera di elementi in questa situazione ne ha diversi: Espeche, Martinelli, Stancampiano, Marrone, Benedetti, Perretta, Provenzano e Vivoli. Oltre ai freschi arrivati Ganz e Lombardi. C’è da immaginare che presto il direttore sportivo Moreno Zocchi cominci il valzer di colloqui.

Biglietti. Per la trasferta di domenica a Recanati la società rende noto che i tagliandi per il settore ospiti sono in vendita sul circuito Vivaticket con questi prezzi (comprensivi di prevendita): biglietto intero 13,50 €, ridotto (over 67, donne e under 18) 11,50 €, mentre per gli under 12 l’ingresso è omaggio. La vendita termina alle 19 di domani e domenica non sarà possibile acquistare i biglietti.

E-sports. Il Pontedera eSports sta cercando player. Venerdì 9 febbraio, prima e durante la partita Pontedera-Arezzo, allo stadio Mannucci si terranno le selezioni per entrare a far parte del team granata. Sarà presente all’evento anche il player titolare, vincitore di numerosi tornei nazionali, Mattia De Maria e a tutti i partecipanti sarà regalato il biglietto omaggio per assistere alla partita della squadra di Canzi. Per info e prenotazioni contattare via Direct pagine Instagram@_uscittadipontedera_ o @pontedera_esports.

Viola park. Nei giorni scorsi presso la nuovissima struttura del Viola Park, una folta rappresentanza del settore giovanile di Pontedera e Oltrera ha assistito all’amichevole pomeridiana tra la Rappresentativa Under 17 Lega Pro ed i pari età della Fiorentina. La mattinata invece è stata caratterizzata dal workshop "I centri sportivi come asset dello sviluppo dei giovani talenti" e dall’annuncio della partnership tra Lega Pro e Cattolica Assicurazioni. "L’Us Città di Pontedera – ha scritto la società granata - ringrazia la Fiorentina (club proprietario dell’impianto, ndr) e Joe Barone per l’accoglienza nella suggestiva cornice del Viola Park, la Lega Pro per la bellissima iniziativa e il suo vice presidente vicario Gianfranco Zola, presente all’evento".

Stefano Lemmi