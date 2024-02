Granata, il Rimini è rinato. Canzi: "E’ un’altra squadra"

Quattro mesi fa (era il 16 ottobre) quando si presentò al Mannucci, il Rimini era ultimo in classifica. I granata, come si ricorderà, vinsero 4-0 cancellando subito gli incubi del 4-1 col Pineto, mentre i biancorossi, sulla cui panchina esordì Troise, tuttora al timone, sembravano destinati a una stagione di grande sofferenza. Invece gli odierni rivali dei granata hanno tenuto un cammino sostanzialmente analogo a quello della squadra di Canzi, che oggi restituisce la visita, e con i loro 28 punti aggiunti, sono risaliti fino ai margini della zona play off, a 7 lunghezze dal Pontedera (che all’andata di punti in più ne aveva cinque), settimo con i suoi 39 punti in 26 giornate. Tutto ciò per dire subito che "quel" Rimini non esiste più. "E’ un’altra squadra – conferma Massimiliano Canzi - che aveva cambiato allenatore la settimana prima della partita con noi e che sicuramente non aveva fatto in tempo a lavorare. Poi il Rimini ha iniziato il suo cammino, un cammino di livello, con una squadra totalmente trasformata grazie al lavoro del tecnico". Se i romagnoli arrivano a questo confronto diretto numero 24 con il poker rifilato alla Recanatese (4-1), i granata si presentano con il doloroso ko casalingo (2-3) contro il Pineto.

"La sconfitta di martedì – prosegue il tecnico del Pontedera – deve darci ulteriore conferma che dobbiamo fare meglio la fase difensiva, perché nonostante che non si sia concesso granché nell’arco della gara, in questa fase ogni volta in cui rischiamo qualcosa prendiamo gol. Quindi dobbiamo essere bravi a stare attenti ai dettagli, a tirare gli episodi dalla nostra parte, e a concedere ancora meno dietro. Se prima concedevamo due occasioni, adesso dobbiamo concederne mezza". Con il rientro di Lombardi e il recupero di Martinelli, Canzi perde il portiere Ciocci per il persistere di un dolore alla spalla. Probabile anche stavolta – è la terza partita in otto giorni – la gestione delle risorse fisiche per la scelta dell’undici iniziale: "Quando si perde si tende subito a dire che la formazione è sbagliata. Io invece ho una una rosa da gestire e delle scelte da fare, e sono molto contento di doverle fare. Dobbiamo capire che non posso far giocare sempre gli stessi giocatori, altrimenti meriterebbe di scendere in campo una squadra di almeno 15 elementi. Ma non credo che il regolamento me lo consenta, giusto?". Inizio alle 18,30, dirige Peletti di Crema.

Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Peli, Lombardi, Ignacchiti, Angori; Delpupo, Ianesi; Ganz.

Stefano Lemmi