Granata, previsioni playoff. Debutto con i baby Juve?

Ci sono ancora molte combinazioni in ballo per poter dire qualcosa di certo. Tuttavia appare assai probabile che per il Pontedera il primo avversario nei play off di sabato 4 maggio possa essere la Juventus Next Gen. Da capire se in casa o fuori. Due turni da giocare che mettono in palio sei punti (non ci sono scontri diretti) sono infatti più della distanza che separa la 10a posizione, occupata dal Rimini con 47 punti, dalla 6a, occupata dal Pescara con 52 punti, e quindi, in linea puramente aritmetica, ci sarebbe spazio anche per clamorosi ribaltoni. Ragionevolmente però il Pontedera, che è 7° e che nel suo calendario ospita l’Olbia e chiude a Carrara, finirà per sgomitare tra il 6° e l’8° posto. In queste tre posizioni infatti le squadre sono racchiuse in due soli punti: Pescara 52, Pontedera e Juve NG 51. Sopra, al 5° posto, c’è il Gubbio a quota 55 e a rigor di logica non più raggiungibile, sotto, al 9° posto, c’è l’Arezzo a quota 49, ma se domani la squadra di Canzi batte l’Olbia e quella di Indiani non vince a Perugia il distacco diventa incolmabile. Dunque, moltissimo ruoterà intorno ai risultati di Pescara e Juve, con gli abruzzesi che vanno ad Ancona e chiudono con la Fermana, entrambe bisognose di punti-salvezza, i bianconeri che ricevono la Fermana e chiudono a Pesaro, altra squadra in piena bagarre-play out.

Tre avversari (Ancona, Fermana e Vis Pesaro) apparentemente più "affamati" di Olbia e Carrarese, cosa che, solo in teoria ovviamente, potrebbe giovare al Pontedera. I sardi sono infatti ultimi e le speranze di lasciare quella posizione che porta subito in Serie D sono praticamente nulle: devono vincere al Mannucci, quindi battere in casa la Spal, sperando che la Fermana perda entrambi gli incontri per agganciarla a quota 31 punti (l’Olbia ha gli scontri diretti migliori) e allo stesso tempo che la quintultima, chiunque essa sia, non superi quota 39, altrimenti scatta la forbice. Considerando che l’Ancona, ora quintultima, ha 38 punti, la Recanatese 37 e la Vis Pesaro 36, serve un miracolo per non lasciare il professionismo già domani. La Carrarese (67 punti) invece, se fa almeno 1 punto a Lucca, quando ospita il Pontedera è già certa del terzo posto avendo gli scontri diretti migliori del Perugia (62 punti). Detto che in caso di arrivo in parità contano appunto i confronti diretti, che per i granata sono peggiori con il Pescara e migliori con la Juve, per giocare in casa il primo play off servirà chiudere al 6° o al 7° posto. Per cui in questi ultimi 180’ l’obiettivo minimo sarà non perdere posizioni.

Stefano Lemmi