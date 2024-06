Granata, quella voglia di fare un passo in più. Millozzi: "Confermata la solidità economica"

La presentazione del nuovo allenatore del Pontedera, Alessandro Agostini, ha offerto l’assist al presidente Simone Millozzi per fare un nuovo punto della situazione sia tecnica che economica in casa granata. "Oltre a dare il benvenuto a mister Agostini – ha cominciato – ringrazio il direttore Zocchi per il lavoro svolto, perché in tempi brevi siamo arrivati ad una soluzione per la guida della prima squadra che non era un percorso facile. Venivamo dall’esperienza di Canzi e con l’uscita improvvisa del tecnico dal club ci siamo trovati a dover gestire una situazione che non era nelle nostre previsioni, per cui l’operato di Zocchi e del direttore generale Ducci è stato importante".

Poi sulle modalità dell’accordo con il neo tecnico: "E’ bastato poco per trovare l’intesa. Agostini ha sposato in pieno il nostro progetto sportivo, che stiamo cercando di far crescere ancora. L’aver condiviso un percorso insieme è sintomatico del fatto che alla base c’è entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Inoltre per Agostini questa è un’opportunità per il suo cammino che ben si sposa con i nostri obiettivi". "Questa – ha proseguito il primo dirigente granata – è l’ennesima tappa di un programma che ci ha visto consolidare alcuni punti fermi come il rinnovo del contratto in tempi non sospetti a Zocchi, che per noi è un valore aggiunto, e quello più recente col direttore generale Ducci, altra figura fondamentale. Loro due ci hanno permesso di crescere e in due stagioni abbiamo ottenuto 112 punti, centrando entrambe le volte i play off. Questo vuol dire che, considerando l’aspetto tecnico-societario, l’obiettivo non è solo il mantenimento della categoria, bensì consolidare il percorso di crescita, provando ad allestire una squadra che ci permetta di raggiungere in tempi brevi i nostri traguardi". Nonostante che nessuno dichiari mai di voler puntare a qualcosa di diverso della salvezza, la sensazione che si è respirata anche l’altro pomeriggio durante la conferenza stampa è che in realtà si voglia dare ad Agostini un gruppo che, pur contando ancora sull’impiego dei giovani, possa fare un ulteriore passettino in avanti rispetto ai già ottimi traguardi raggiunti nel biennio Canzi grazie ad una situazione economica che infonde serenità.

"Accanto a tutto ciò – ha infatti precisato Millozzi – la società ha fatto uno sforzo significativo in termini di sostenibilità economico-finanziaria, e se non c’è solidità i risultati non arrivano, basta guardarci intorno e osservare cosa accade a club anche più blasonati di noi. Per questo non posso che esprimere soddisfazione e ringraziare tutti i soci e gli sponsor, il cui apporto ci consente di guardare anche oltre a dove siamo arrivati fino ad oggi".

Stefano Lemmi