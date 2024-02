Granata, serve la riscossa: "Far tesoro degli errori"

Far tesoro degli errori commessi martedì per non ripeterli domani. Alla vigilia della trasferta di Rimini, Moreno Zocchi, direttore sportivo del Pontedera, invita apertamente i suoi giocatori a non dimenticare il 2-3 subito quattro giorni fa contro il Pineto: "Se dimenticassimo quella sconfitta faremmo un grande sbaglio, perché a Rimini rischieremmo di ripetere gli errori commessi. Quindi non solo non dobbiamo dimenticare, bensì ricordarsi tutto e non ripetersi. Dentro di noi non deve restare nient’altro che la necessità di imparare gli errori fatti nell’ultima gara. Gara che in settimana abbiamo analizzato, come del resto facciamo dopo ogni sfida".

Uno di questi errori è stato l’eccessiva libertà lasciata a Lombardi al momento di far partire l’eurogol del ko granata a 3’ dalla fine: "Avremmo dovuto contrastare il giocatore in maniera più determinante, invece lo abbiamo lasciato calciare tranquillamente. Così abbiamo pagato con una sconfitta pesante dopo che eravamo riusciti a rimettere in piedi la gara. Sappiamo comunque che questi errori fanno parte di un percorso di crescita e che li dobbiamo accettare per una squadra giovane come la nostra. Adesso, come era accaduto in passato, stiamo attraversando un momento difficile, ma sono sicuro che lo supereremo anche questa volta. Sappiamo di dover arrivare alla fine del campionato con la giusta maturazione e con i play off da raggiungere attraverso questo cammino di crescita".

Di certo c’è da (ri)cominciare a subire meno gol. I 15 incassati nelle ultime 5 gare (alla media di uno ogni mezzora di gioco…) sono davvero un’enormità. "L’unica strada che possiamo seguire in questi casi – riprende Zocchi – è lavorare di più sull’attenzione difensiva, che va messa in ogni circostanza della gara e non solo dai difensori. Il Pontedera è sempre stata una squadra che pur attaccando ha mantenuto il suo equilibrio, invece ora l’ha perso. Dobbiamo ritrovarlo".

Rimini sarà un bel banco di prova. "Ecco – conclude Zocchi, che dovrà saltare questa partita e la prossima, in casa con la Torres, perché espulso nel concitato finale col Pineto – domani dobbiamo invece dimenticare il 4-0 dell’andata, perché troveremo un Rimini completamente diverso e più forte. Ma sono certo che arriveremo pronti alla sfida". Ieri intanto la Primavera 4 di Sandy Iannella ha concluso il girone eliminatorio della 74a Viareggio Cup con una sconfitta per 5-2 contro i brasiliani dell’Ibrachina e quindi deve lasciare il torneo.

Stefano Lemmi