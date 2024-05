Granata, tanti tiri a segno. Ma nessun bomber dilaga

Per apprezzare la coralità di gioco esibita quest’anno dal Pontedera, quella che ha fatto le fortune del Canzi-bis, basta rovistare nei numeri relativi ai marcatori di campionato. Si parte subito con un aspetto quantomeno curioso: nonostante che le 53 reti segnate nelle 38 canoniche partite rappresentino il record per i 6 tornei a 20 squadre giocati dai granata da quando sono saliti nella Terza serie unica (2013-14), quest’anno il bomber principe della squadra non è andato in doppia cifra. Delpupo infatti si è fermato a quota 9. Una cosa che non accadeva dalla stagione 2019-20, quando fu De Cenco a fermarsi alla stessa quota. Va anche detto che quel campionato venne interrotto dopo 27 turni a causa della pandemia, per cui con altre 11 giornate a disposizione è facile immaginare che il centravanti brasiliano sarebbe andato sicuramente in doppia cifra. Così per trovare un bomber di squadra rimasto sotto le dieci reti bisogna scalare alla stagione precedente, la 2018-19, quando Tommasini (domenica la sua rete ha regalato la salvezza al Monopoli ai play out) arrivò a 6 gol. Anche Pinzauti realizzò di 6 centri, ma due gli vennero tolti per l’annullamento della gara vinta con la Pro Piacenza, ritiratasi dal campionato. Da tre anni a questa parte invece il Pontedera aveva abituato i suoi tifosi ad avere un capocannoniere incontrastato, come erano stati Magrassi, autore di 14 reti nel 2020-21, Magnaghi, 16 reti nel 2021-22, e Nicastro, 13 reti l’anno scorso. Tutti comunque lontani dal record di Scappini, che firmò 24 gol (tra cui una cinquina, alla Lupa Roma), nella stagione 2015-16. Tornando a questo campionato, un bomber con meno gol di Delpupo lo hanno avuto soltanto 4 squadre nel girone: con 8 Perugia (Seghetti e Sylla), con 7 Entella (Corbari) e con 5 Spal (Antenucci e Dalmonte) e Fermana (Sorrentino). A testimonianza che Canzi si affidava ad un calcio globale, c’è il fatto che quest’anno i marcatori sono stati 16, uno in più dell’anno scorso e cinque del torneo 2021-22.

Intanto sui propri profili social l’Us Città di Pontedera ha "espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Andrea Miotti, trentaseienne pontederese e tifoso granata, deceduto nella notte tra sabato e domenica a seguito di un malore in strada. Tutta la società si stringe attorno alla sua famiglia per la grave perdita e ci tiene a fare le più sentite condoglianze". Alle quali si uniscono quelle della nostra redazione.

Stefano Lemmi