Granata, un derby pesante: "Attenzione ai dettagli"

Vincere per uscire dai play out. E’ questo il quadro migliore che il Pontedera deve cercare di disegnare stasera nel derby di Lucca. Perché d’accordo che dal mercato arriveranno i rinforzi, ma da qui al 2 gennaio ci sono cinque partite da giocare (quattro del girone di andata) nelle quali vanno messi insieme più punti possibile. A cominciare, appunto, da questo derby numero 43 con la Lucchese, avversario che ha una lunghezza in più in classifica e che quindi è scavalcabile in caso di successo. Viceversa, una sconfitta terrebbe la squadra di Leonardo Menichini a -4 dalla salvezza diretta rendendo ancora più difficoltosa l’operazione-rimonta cui saranno costretti i granata nella seconda metà del campionato. "Sicuramente stasera ci attende una partita importante, con punti in palio importanti - osserva l’allenatore granata - però mancano ancora tante gare e quindi non è decisiva. E’ chiaro però che entrambi dobbiamo recuperare terreno in classifica. La Lucchese ha avuto una settimana turbolenta, quindi dobbiamo aspettarci un avversario con la bava alla bocca che farà di tutto per vincere, ma noi abbiamo comunque la stessa necessità di fare punti. Speriamo che venga fuori una bella partita, che vinca il calcio e chi delle due squadre l’avrà più meritato". Detto che la Lucchese non vince da 10 giornate (oggi siamo alla 16a) e che in casa non ci riesce dal 3 marzo scorso (1-0 all’Olbia) e il Pontedera da cinque, i granata devono rialzare la testa dopo il pesante ko interno con la Pianese.

"Inizialmente quella sconfitta ha lasciato tanta amarezza e rammarico perché non la meritavamo – ha ripreso Menichini - però c’è la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione e quindi dobbiamo continuare a farlo anche contro la Lucchese. Cercando però di eliminare gli errori che commettiamo, cercando di essere più determinati e incisivi nell’area di rigore avversaria, ma anche più attenti nella nostra area di rigore". A Tal proposito merita ricordare che su 15 partite il Pontedera è uscito senza reti al passivo soltanto in una (a Gubbio) mentre la Lucchese c’è riuscita in 4 circostanze. Menichini però sparge ottimismo: "La squadra lotta, combatte ed è sempre stata in partita. A questo adesso dobbiamo aggiungere attenzione continua e concentrazione, perché molti episodi si decidono nei dettagli. Dobbiamo ricordarci che non esistono partite facili e che in un campionato equilibrato come questo può accadere di tutto ad ogni sfida". Rispetto alla gara con la Pianese mancherà anche Ragatzu (tre turni di squalifica) oltre ai tre già noti Van Ransbeeck, Sarpa e Marrone. Inizio alle 20,30, arbitra la signora Marotta di Arezzo che ha già diretto il Pontedera 5 volte (1 vittoria, lo storico 5-4 sull’Olbia del 2022, 2 pareggi e 2 sconfitte). Probabile formazione (4-4-2): Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Sala, Ladinetti, Ianesi; Italeng, Corona.

Stefano Lemmi