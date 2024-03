Granata, voglia di impresa. E in regalo c’è il poster

C’è voglia di impresa in casa Pontedera. Non solo sul piano sportivo, ma anche su quello ambientale. E sarà anche un’occasione speciale perché La Nazione regalerà il poster del Pontedera con la foto ufficiale della squadra. Per la sfida casalinga di domani contro la blasonata Spal, infatti, la tifoseria pontederese è in fermento e da qualche giorno ha iniziato una serie di tam tam e appelli mediatici che hanno portato alla realizzazione di un corteo granata. Gli ultras della gradinata nord Diego Savelli ancora una volta invitano tutti i tifosi, di qualsiasi età, a partecipare numerosi a questa "marcia" il cui punto di ritrovo è il Bliss Cafè, di fronte a Piazza Trieste. L’appuntamento è alle 17.15 per un brindisi, la partenza alle 17,50 in direzione stadio Mannucci (la partita comincia alle 18.30) con la speranza di essere quanti più possibile in modo da contrastare anche la presenza dei sostenitori della Spal, previsti in un numero che oscillerà tra le 250 e le 300 unità (ad ieri i biglietti sicuri staccati erano 212). A ciò, in quello che si preannuncia quindi un sabato di festa, va aggiunta l’iniziativa del nostro giornale, La Nazione, che omaggerà il pubblico del Mannucci con il poster della squadra e dello staff granata al completo.

"La Spal – carica l’atmosfera il direttore sportivo Moreno Zocchi - ha giocatori che hanno militato in Serie A e B e che era stata costruita per stare nelle prime posizioni. Se fino al girone di andata la sua stagione poteva essere considerata deludente, da quando in panchina è ritornato Di Carlo ha ritrovato il ritmo giusto e sta riprendendo a giocare e a fare punti come il suo ruolo in Serie C le impone. Per noi quella di domani sarà una gara difficile". "Ma del resto – prosegue Zocchi – quando ci svegliamo al mattino non possiamo non ricordarci che dopo Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 siamo la squadra più giovane della Serie C, quella con l’età media più bassa, quindi dobbiamo solo essere contenti di quello che stiamo facendo. Ma non bisogna sedersi, anzi, bisogna lavorare forte perché nessun ragazzo in rosa può dire di aver raggiunto il massimo delle proprie possibilità. Tutti possono migliorarsi, anche per puntare in futuro ad approdare in club più importanti, soddisfacenti e remunerativi".

Contro la Spal, che torna a Pontedera dopo 8 campionati, dovrebbe essere disponibile Delpupo, assente nell’1-1 contro la Juve a causa di una contrattura muscolare alla schiena procuratasi nel finale della gara pareggiata contro la Lucchese e che l’aveva visto segnare poco prima il gol del momentaneo 2-1, diventando così, con 7 reti, il bomber più prolifico della squadra di Canzi.

Stefano Lemmi