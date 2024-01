Granata, voglia di ripartire. C’è il Perugia da superare

Ci sono diversi motivi di interesse per sperare che oggi al Mannucci si assista ad una bella sfida e in una cornice degna. Il primo è il nome dell’avversario, ossia il blasonato Perugia, club che ha militato per 13 volte in Serie A e che è appena sceso dalla B, categoria che proverà a recuperare subito – la strada più probabile però sembra quella che passa per i play off – alla fine di un campionato che dopo 22 giornate lo vede in terza posizione, con 4 punti in più dei granata, quinti, e reduce da tre vittorie di fila. Il secondo è che per questo confronto diretto numero 12, dal capoluogo umbro arriveranno almeno 300 tifosi (le due tribunette del settore ospiti sono già piene) che andranno "contrastati" sugli spalti, mentre il terzo è che per i sostenitori pontederesi sarà l’occasione per vedere all’opera Simone Ganz, l’attaccante arrivato dal mercato dopo l’addio di Nicastro. In più ci sarà da capire se la squadra di Canzi ha digerito il pesante 4-0 di Cesena. "Sicuramente per nessuna ragione dopo una sconfitta simile si può abbassare la tensione – spiega lo stesso Massimiliano Canzi - anzi dobbiamo fare tesoro degli errori commessi. Comunque la settimana l’abbiamo gestita serenamente e quello che facciamo non è certo inficiato da una prestazione negativa contro un Cesena di assoluto valore. La mia fiducia nei ragazzi resta intatta".

Quindi sull’avversario odierno: "Affronteremo una squadra difficilissima. Mi aspetto un Perugia sicuro e conscio delle proprie potenzialità, che ha cambiato modo di giocare rispetto all’andata quando facemmo un miracolo a pareggiare". Nel suo arco il tecnico granata avrà due frecce in più, i neo arrivati Ganz e Peli: "Sono stra-felice di questi due inserimenti e sono certo che ci daranno una grandissima mano. In generale sono contento di questo mercato, considerando che non abbiamo mandato via nessuno ma che chi è andato via lo ha fatto per sua scelta. Ed è oggettivo che, a bocce ferme, i partenti sono stati degnamente sostituite: nessuno può dire che abbiamo fatto un down grade". Con Lombardi squalificato e il rientro di Espeche, Canzi lancia un appello ai tifosi granata: "Considerando l’afflusso massiccio dei tifosi perugini sarebbe bello non giocare in... trasferta, sarebbe bello che la nostra gente venisse a sostenerci". Inizio alle 18,30, dirige Cherchi di Carbonia.

Probabile formazione (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Provenzano, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz.

Stefano Lemmi