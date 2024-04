Granata, voglia di ripartire. Zocchi: "Più determinati"

Voglia, determinazione e cattiveria agonistica. Sono questi i tre ingredienti che per il direttore sportivo Moreno Zocchi non devono mai mancare nella ricetta del Pontedera se i granata vogliono centrare i play off. Con la sfida alla pericolante Ancona alle porte e lo scivolamento all’8° posto (insieme all’Arezzo) causato dal sorpasso della Juventus NG, il direttore ha comunque fissato una quota: "Con 51-52 punti (il Pontedera ne ha 47, ndr) l’ingresso nelle prime dieci è certo, ma a me interessa che in queste 4 partite che restano la squadra abbia la giusta voglia, determinazione e cattiveria agonistica. Una volta che le abbiamo sono convinto che possiamo raggiungere quella quota già nelle prossime due partite (dopo c’è la trasferta a Gubbio, ndr) senza attendere le ultime due". Le qualità auspicate da Zocchi sono quelle che il diesse non ha visto nelle ultime due uscite, non a caso entrambe perse: "A Pescara secondo me non abbiamo capito che gli avversari erano in grandissima difficoltà causa contestazione. Io ero in panchina e guardando le facce dei giocatori si vedeva che erano impauriti, ma noi non solo non siamo stai bravi ad approfittarne, ma ci siamo fatti mettere sotto anche per quanto riguarda la voglia di portare a casa il risultato. Con l’Entella invece c’è stata una piccola reazione dopo aver subito sia il primo che il secondo gol, ma è stata figlia più della bravura dei singoli che della prestazione generale. E invece in partite come quelle, ma anche nella prossima con l’Ancona, la determinazione non deve mancare mai, perché se andiamo alla velocità degli altri gli altri hanno più esperienza e qualità". Con il 2024 che ha portato risultati altalenanti, il direttore sportivo del Pontedera continua a spronare la squadra: "Rispetto al girone di andata abbiamo solo due punti in meno, anche se allora in questo momento arrivarono due vittorie. Quindi il nostro cammino nel girone di ritorno non è così tanto diverso. C’è di vero che qualcosa in meno abbiamo dato e quindi qualcosa in meno stiamo avendo, anche se i 47 punti in classifica sono quelli che meritiamo".

L’ultimo pensiero è sull’Ancona, quintultima in classifica: "E’ una grande delusa, ma è composta da ottimi giocatori, di categoria, quindi sarà una gara sicuramente difficile. Di partite difficili ne abbiamo vinte tante, però giocando con quelle che sono le nostre qualità, ossia andare più forte degli altri. Solo così possiamo pensare di prevalere sull’avversario". Intanto, per la gara di domenica e quella con l’Olbia (ultima casalinga) il Pontedera ha lanciato un mini-abbonamento a 10 euro per assistere ad entrambe le partite dalla gradinata nord (biglietti e info sul circuito ETS presso edicola Paolucci in città o in sede).

Stefano Lemmi