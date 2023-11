Granata "Vogliamo andare avanti in Coppa"

Già nel dopo partita di domenica l’allenatore Massimiliano Canzi era stato categorico: "Novara? Ci teniamo, è un’occasione per dare minutaggio anche a chi fino ad ora ha giocato meno e che in questo modo ha l’occasione per mettersi in mostra. Come è accaduto per Stancampiano, che si è guadagnato il posto con la bella prestazione di Carrara. Vogliamo andare avanti in Coppa". Dopo l’1-0 sulla Juventus Next Gen, quarta vittoria di campionato, terza casalinga, il Pontedera vuole ora concentrarsi sulla Coppa Italia, che alle 18,30 lo vede di scena nel suggestivo Silvio Piola di Novara.

Dopo aver estromesso la Carrarese al primo turno espugnando lo Stadio dei Marmi con una rete di Benedetti, i granata sono approdati ai 16esimi e se oggi passeranno il turno (in caso di parità al 90° si giocano i supplementari ed eventualmente si va ai calci di rigore) per gli ottavi, previsti per il 29 novembre, saranno ospiti dell’Entella, che ieri ha battuto 3-0 l’Alessandria. E su questo merita fare una riflessione amara: va bene (si fa per dire) che fino ai quarti di finale compresi il percorso di ciascuna squadra è già tracciato dai sorteggi fatti prima dell’inizio della Coppa, ma qualcuno ci deve spiegare, e deve farlo convincendoci, se è giusto che il Pontedera giochi in trasferta tre gare su tre. Che sommate a quelle dell’anno scorso – Siena, Reggio Emilia e Viterbo, dove finì l’avventura – fanno sei-trasferte-sei in altrettante gare nella manifestazione. C’è una logica? Se c’è ammettiamo di fare fatica a trovarla, perché deve essere stata nascosta parecchio bene… Ad ogni modo oggi a Novara andrà in scena un Pontedera-2. Un po’ perché è nella filosofia di ciascun club utilizzare la Coppa Italia per dare respiro all’organico, cosa che avviene almeno fino a quando non si entra nella fase calda di semifinali e finali, un po’ perché per i granata incombe la sfida di campionato di domenica a Ferrara alle 20,45. La gara, inizialmente prevista lunedì alla stessa ora, è stata anticipata su richiesta della Spal che ha diversi giocatori che potrebbero essere convocati con le nazionali e che quindi non sarebbero stati presenti in una rosa già ridotta all’osso dagli infortuni. Stando al regolamento, una squadra può chiedere il rinvio se ha almeno tre calciatori chiamati nelle rappresentative, ma siccome le convocazioni non sono state ancora diramate, era possibile chiedere solo un anticipo e non il rinvio. Evento che invece potrebbe interessare il Pontedera per la sfida successiva, quella al Mannucci contro il Pescara domenica 19 novembre.

Stefano Lemmi