Grande calore. La spinta dei tifosi è stata costante dall’inizio alla fine

Tante bandierine bianconere e bagnate dalla pioggia, hanno accolto l’ingresso in campo, ieri pomeriggio, di Siena e Signa. E anche lo striscione ‘Carica’, per spingere Bianchi e compagni verso la vittoria. Il Berni non ha smesso un attimo di incitare Magrini e i suoi ragazzi, per poi esplodere di gioia alla rete di Ricciardo, valsa un pareggio e anche qualcosa di più. In tribuna, ad assistere alla partita, che avrebbe potuto sancire la promozione della Robur in Serie D, una nutrita rappresentanza del Comune, a partire dall’assessore allo Sport Lorenzo Lorè. Presente anche Bernardo Corradi, fin dall’inizio vicino al Siena Fc di Simone Giacomini.

Non c’erano invece, a causa del maltempo, i ragazzi dell’Asd Bollicine che saranno ospiti della società bianconera, per il prossimo incontro casalingo, il 7 aprile con l’Audax Rufina.