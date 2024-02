Grande entusiasmo sugli spalti per il gemellaggio tra le tifoserie. Tittarelli trascina l’Osimana. Ma il Tolentino strappa un punto

OSIMANA

2

TOLENTINO

2

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (37’ st Baiocco), Fermani R. (30’ st Mosquera), Borgese, Patrizi, Micucci, Pasquini (9’ st Bugaro), Fermani N. (1’ st Bambozzi), Tittarelli, Buonaventura (23’ st Mercanti), Alessandroni. All. Aliberti.

TOLENTINO: Orsini, Lanza (25’ st Moscati), Baldo, Sosa, Dilallo, Giuggioloni (25’ st Frulla), Tomassetti, Santoro (30’ st Salvucci), Cardinali, Bracciatelli (30’ st Borrelli), Nasic. All. Possanzini.

Arbitro: El Hooussinei di Pesaro.

Reti: 13’ pt Baldo, 35’ pt e 10’ st Tittarelli, 3’ st Tomassetti.

Finisce ancora in pareggio, come all’andata, la sfida tra Osimana e Tolentino. Stavolta con i gol e sicuramente con più emozioni rispetto al confronto di un girone fa. Una bella giornata di sport al Diana, in campo e in gradinata, con lo storico gemellaggio che si rinnova a suon di cori, striscioni e sventolìo di bandiere in mezzo al campo durante l’intervallo. "Da sempre fieri di questo gemellaggio, ai fratelli di Tole rendiamo omaggio", scrivono gli osimani. I cremisi rispondono: "Passano gli anni...l’amicizia resta, sempre al fianco dei senzatesta". Anche in campo botta e risposta con i ragazzi di Possanzini (in tribuna, squalificato) che scappano due volte in vantaggio, ma vengono ripresi da un Tittarelli in giornata di grazia, autore di una doppietta e che sfiora anche il tris personale sempre di testa. Partono meglio gli ospiti che prima del quarto d’ora vanno in vantaggio con il colpo di testa di Baldo pescato da un bel cross dalla destra di Tomassetti. L’Osimana prova a rispondere, ma fatica a essere pericolosa. Fino al 35’ quando arriva il pareggio con un bel colpo di testa da centro area di Tittarelli servito da un bel traversone dalla destra di Buonaventura. Prima del duplice fischio Santarelli si oppone bene prima all’incornata di Lanza e poi sulla conclusione di Cardinali.

A inizio ripresa è ancora il Tolentino a portarsi in vantaggio complice una difesa dell’Osimana poco attenta con Tomassetti che – defilato sul secondo palo – piega le mani a Santarelli. Un gol simile a quello subito dai ‘’senzatesta’’ mercoledì in Coppa contro gli umbri dell’Atletico Bmg. Ma stavolta l’Osimana ci mette poco a riportare in parità l’incontro e sempre grazie a un colpo di testa di Tittarelli questa volta a seguito di un calcio d’angolo battuto da Bambozzi. È la squadra di Aliberti a fare la partita, anche grazie all’ingresso di Bugaro che con Alessandroni si trovano a meraviglia. E ci vuole un super Orsini a negare la tripletta a Tittarelli ancora di testa. L’Osimana reclama invano anche un rigore.

Michele Carletti