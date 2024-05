Grande soddisfazione per la squadra Juniores che ha vinto il campionato del Csi. Real Casina campione provinciale

Una bella soddisfazione per il settore giovanile del Real Casina: la squadra dell’annata 2006-2007 si è laureata campione provinciale del campionato Juniores del Centro sportivo italiano. Domenica è andato in scena l’ultimo atto del lungo cammino iniziato a settembre: in quel di Cavriago i biancorossi di mister Giuseppe Lombardo e del dirigente accompagnatore Francesco Maiorca hanno superato lo United Albinea per 3-2. Vantaggio degli appenninici con Taullau, poi pari dell’Albinea arrivato con rigore di Cervone. Il 2-1 porta la firma di Lombardi del Casina (anche lui su rigore), e poi ecco il 3-1 con la doppietta dello stesso Lombardi. Nel finale arriva il 3-2 dell’Albinea con Parrello, che ha spaventato un po’ il Real Casina, ma il triplice fischio ha sancito il vincitore: la finale ha portato il trofeo in appennino.

Ora la fase regionale: si disputeranno in una giornata unica, ovvero domenica 9 giugno alla Reggio Calcio (in via della Canalina a Reggio). Al mattino, alle ore 9.30, in programma la semifinale tra Real Casina e Virtus Parma, e alle 11 toccherà alla Bedoniese (Parma) contro una formazione modenese. Poi pausa pranzo, e nel pomeriggio la finale per il terzo/quarto posto alle ore 15, e la finalissima alle 16.30. La società che uscirà vittoriosa da questa giornata si qualificherà alla fase nazionale, in programma ad inizio luglio.