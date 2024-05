Grandi manovre . Vogherese, si alza l’asticella

VOGHERA (Pavia)

Giorni di riflessione per i dirigenti di Vogherese e Oltrepo’, squadre pavesi che nella prossima stagione sportiva disputeranno la serie D. Primi incontri per pianificare il futuro in casa Vogherese dopo la vittoria di domenica scorsa che ha permesso di ottenere la salvezza diretta senza dover ricorrere alla pericolosa lotteria degli spareggi retrocessione. Il presidente Oreste Cavaliere dopo una stagione di sofferenza sembra intenzionato ad alzare l’asticella per regalare alla splendida tifoseria rossonera una squadra di alto livello che possa lottare per le posizioni di vertice. Il primo punto in agenda sarà il miglioramento delle strutture sportive. Nei prossimi giorni ci sarà un’incontro con l’amministrazione comunale per poter usufruire del campo Coni di via Barbieri dove di recente è stato rifatto il manto erboso (campo che ricorda gli allenamenti fatti nei mitici anni 80, il periodo d’oro della Voghe in C2). Nei piani della dirigenza l’impianto dovrà diventare la casa della prima squadra. Altro passo importante sarà la scelta del tecnico e stando ai ben informati dovrebbe essere sicuro della riconferma mister Marco Molluso con il suo vice Andrea Cavaliere insieme al ds Rino D’Agnelli, artefici di questa miracolosa salvezza. Per quanto riguarda i giocatori il bomber Binous e l’esterno d’attacco Minaj hanno ricevuto richieste da importanti club di Lega pro. Da valutare anche la situazione di capitan Giglio che potrebbe avvicinarsi alla sua Puglia. In tema arrivi l’intento è quello di inserire in rosa 4 giocatori di spessore in grado di far fare il salto di qualità.

Si lavora anche in casa del neopromosso Oltrepo’ che a inizio settimana prossima dovrebbe annunciare la permanenza di mister Paolo Barbieri in panchina. Per quanto riguarda l’organico l’intento della dirigenza è quello di costruire una formazione che possa raggiungere una salvezza tranquilla. A breve inizieranno i colloqui con i giocatori che hanno conquistato la D, poi partirà il mercato. Importante novità per quanto riguarda le strutture: la prima squadra si allenerà nel bellissimo centro sportivo di Pontecurone mentre la Juniores nazionale e under 18 svolgeranno la propria attività al campo sportivo di Molino dei Torti.