Promozione, ecco le quattro che si giocano l'Eccellenza. Possibile derby Grassina-Antella

Firenze, 19 maggio 2024 - Sono rimaste in quattro a giocarsi il sogno della promozione in Eccellenza. Le gare di oggi hanno stabilito le squadre che domani saranno sorteggiate per il quadrangolare finale.

A San Miniato Basso, seconda del Girone B, e Antella, vincitrice della Coppa Italia di Promozione, si sono aggiunte la Real Cerretese proveniente dal Girone A del campionato di Promozione, mentre la rappresentante del Girone C sarà il Grassina. Il quadrangolare decisivo andrà in scenda domenica prossima, 26 maggio, per un posto in Eccellenza.

Domani mattina si terrà il sorteggio per gli accoppiamenti. Previste gare secche in campo neutro con supplementari e rigori in caso di parità. Non ci sono vincoli nel sorteggio, dunque l'accoppiamento può prevedere anche subito un derby tra Antella e Grassina. Oggi le partite decisive sono terminate così: Pietrasanta-Real Cerretese 1-2 (8′ aut. Citti, 9′ aut. Nieri, 60′ Lamberti) Sansovino-Grassina 0-2 (50′ Tomberli, 90′ Simoni)