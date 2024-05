Grassina sfida Sansovino. In palio c’è la fase finale

Per la post season del campionato, oggi, alle ore 16, sul neutro di Figline, si gioca la finale play off del girone C per definire la squadra che avrà avere diritto a partecipare alla fase finale degli spareggi play off per l’Eccellenza fra le seconde squadre dei tre gironi più la vincente della Coppa Italia.

Dunque, al "Goffredo Del Buffa" va in scena la sfida fra la Sansovino che è andata in finale per via della forbice e il Grassina che in semifinale ha prevalso sul Montagnano. Per la formazione rossoverde di Marco Cellini (nella foto) si tratta di un avversario molto tosto, che durante la stagione si è rivelato sempre insidioso, e vanta anche tutta la rosa a disposizione, al contrario del Grassina che ha Colasuono, Mazzoni, Salvini e Rossi Lottini fermi per la rottura dei crociati, Caschetto per il collaterale più Pierattini.

Al Grassina per qualificarsi servirà la vittoria a tutti i costi, in quanto gli avversari hanno concluso la stagione con il miglior piazzamento in classifica. La squadra rossoverde dovrà essere viva e pungente come nella gara vinta contro il Montagnano. Alla difesa servirà molta attenzione nel controllare gli avanti della squadra di Testini, in particolare da Miccio e Nikolla, i due pezzi pregiati. Inoltre, servirà un grande lavoro dei centrocampisti Alfarano, Fabiani, Metafonti e gli attaccanti Baccini e Simoni, maggior precisione nelle finalizzazioni. L’arbitro è Baldasseroni di Pistoia, che sarà coadiuvato da Furiesi di Empoli e da Aldi della sezione Valdarno.

Sul neutro di Larciano si gioca l’altra finale play off del girone A fra Pietrasanta e Real Cerretese, mentre per il girone B il San Miniato Basso che ha perso lo spareggio con la Sestese è già qualificato, oltre all’Antella che per aver vinto la Coppa Italia.

Giovanni Puleri