Grasso e Prati hanno fatto la differenza

GROSSETO: Raffaelli 6,5. Sicuro e determinante nel finale sul "pallonetto" di Dierna. Grasso 7,5. Spinge molto sulla corsia di destra dove riesce a trovare delle praterie. (45’ st Saio sv). Davì 6,5. Controlla con autorità la zona di sua competenza dando fiducia al reparto arretrato. Prati 7. Nonostante un "cliente" scorbutico lo ha sovrastato con determinanzione ed esperienza. Aprili 6,5. Ormai di casa in quel ruolo di esterno basso sulla fascia effettua ottime diagonali al centro. Sabelli 6,5. Ha portato ordine alla manovra biancorossa (25’ st Sacchini sv). Cretella 6,5. Sempre attento e decisivo sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Riccobono 6,5. Più incisivo rispetto ad altre prestazioni (26’ st Bensaja sv). Rinaldini 6,5 (45’ st Bruni sv). Più efficace nei suggerimenti. Romairone 7,5. Autore del gol della vittoria: rispolverato da mister Malotti dopo che era stato messo nel dimenticatoio. Marzierli 6,5. Ha colpito un palo e spina nel fianco della difesa mineraria (39’ st Nocciolini sv). FOLLONICA GAVORRANO: Filippis 6,5. Incolpevole sul gol. Pignat 5,5. Non è la sua giornata. Dierna 6,5. Sgomita e si batte, colpisce una traversa clamorosa che poteva portare al pari. Pino 5,5. Protegge palla ma non riesce a incidere come vorrebbe. (35’ st Mencagli sv). Modic 6. Primo tempo su buoni livelli, cala nella ripresa. (12’ st Macrì 5,5. Prova ad accendere la luce). Nardella 5,5. Prova a inventare, sparisce alla distanza (12’ st Masini 5,5. Paga un po’ di frenesia). Mauro 6,5. Difende e prova qualche spunto, buona gara. Lo Sicco 6. Cerca qualche imbucata. (28’ st Grifoni 6. Qualche accelerazione. Ampollini 6. Un po’ impreciso nella ripresa. Botrini 6. Regge con il fisico e l’arbitro gli nega anche un rigore. Regoli 6,5. Pericoloso ma sfortunato. (27’ Souare 7. Quando entra fa la differenza).