Grifone a caccia di punti. C’è la sfida col Ghiviborgo

Il Grosseto, in silenzio alla ricerca della massima concentrazione e non certamente in silenzio-stampa, è partito ieri pomeriggio per il ritiro di Lucca per cercare di preparare al meglio l’anticipo odierno. Oggi, inizio alle 15, infatti, i biancorossi di mister Roberto Malotti affrontano l’undici del Ghiviborgo sul terreno dello stadio "Carraia" di Ghivizzano nel match valido per la undicesima giornata del girone di ritorno. Una gara che i maremmani sono "obbligati" a vincere perché quando mancano sette giornate al termine non sono concessi passi falsi. Del resto Cretella e compagni hanno dimostrato nelle ultime uscite di attraversare un buon momento per cui, oggi, dovrebbe esserci una ulteriore conferma anche se l’avversario di turno non è dei più semplici. Ricordiamo che nella gara di andata la giovane squadra lucchese mostrò un gioco apprezzabile. Scontato il ritorno in squadra del giovane Grasso, dopo la squalifica, mentre è assente Bensaja infortunato. Indisponibili gli infortunati "storici" Arcuri, Giustarini, Mandolfo e Morelli. Arbitro Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino;. I convocati biancorossi: Portieri: Raffaelli e Sclano. Difensori: Aprili, Bruni, Davì, Grasso, Macchi, Passalacqua (dalla Juniores), Porcu, Prati, Russo e Saio. Centrocampisti. Cretella, Sabelli, Sacchini. Attaccanti. Marzierli, Nocciolini, Riccobono, Rinaldini, Romairone. Oggi si gioca anche: Livorno-San Donato e Real Forte Querceta- Orvietana.