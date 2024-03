Grifone, attacco alla vetta: "Ora continuità di risultati"

Nonostante la prestazione non proprio convincente mostrata contro il Poggibonsi, ma a questo punto contano soltanto i punti, il Grosseto ed i tifosi biancorossi continuano a sperare. Del resto l’andamento della classifica in queste ultime gare si sta rivelando positivo per il Grifone che ora si ritrova soltanto a quattro punti dalla testa e tutto lascia presagire che sarà un finale di campionato all’insegna della massima incertezza fra Follonica Gavorrano e Pianese, più strutturate da tempo, Grosseto e Livorno costruite in questa stagione. E a proposito di tifosi da evidenziare lo spettacolo che i tifosi maremmani insieme ai colleghi inglesi hanno realizzato sugli spalti dello stadio comunale "Stefano Lotti". Questi "gemellaggi" fanno davvero bene allo sport. Un successo importante che dovrebbe essere il primo di un filotto sperando anche nei risultati degli scontri diretti a cominciare da domenica tra Follonica Gavorrano e Livorno.

"Siamo riusciti finalmente ad essere pratici sfruttando al meglio le occasioni avute – dice il presidente Antonio Fiorini –, peccato per il gol annullato su un altro fuorigioco inesistente. Tuttavia la vittoria resterà fine a se stessa se non ne seguiranno altre". Domenica allo stadio "Zecchini" arriva l’undici del Trestina che sta attraversando un momento felicei. Probabile il rientro di Sabelli (nella foto) dopo la squalifica, ma il giudice ha fermato per un turno Filippo Grasso.