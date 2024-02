Grifone, avanti così. Ora sotto con la Sangio

Ora nel mirino di mister Malotti c’è la Sangiovannese. Un’altra gara particolare per il Grifone, che sa tanto di derby, per i trascorsi, a volte tumultuosi, fra le due società. Tutte e due le squadre arrivano da una vittoria: I biancorossi maremmani dal successo sul Follonica Gavorrano, davvero tonificante, mentre il team valdarnese ha espugnato il campo del San Donato Tavarnelle e lo ha fatto grazie ad una rete del giovane, ex biancorosso, Rotondo arrivato nel club aretino con il mercato invernale. E’ proprio vero che la vittoria è l’unica medicina che fa bene non solo alla squadra, ma anche ai tifosi. Ieri al "Palazzoli", dove I biancorossi si sono ritrovati, tutti positivi i commenti dei tifosi all’insegna della soddisfazione con la speranza che sia iniziato.. Archiviato il "derby della Maremma" con soddisfazione, ricordando la positiva prestazione dei giovani Grasso, Prati e Aprili (Raffaelli merita un discorso a parte) ora il Grifone deve guardare avanti con umiltà, ma con la consapevolezza che tutto è ancora possibile. E a proposito del portiere Raffaelli, la "saracinesca biancorossa", questa settimana è rientrato nella classifica, stilata dall’Ufficio stampa della Lega Naizonale Dilettanti, riguardanti le "dieci prodezze" dei numeri uno nei nove gironi di serie D. Per Francesco determinante l’intervento sul diagonale ravvicinato di Mauro; noi aggiungiamo anche quello sul pallonetto di Dierna.