Grifone, che stangata. Malotti fuori 7 giornate

Gli incontri con il Livorno hanno sempre risvolti particolari per il Grosseto. L’allenatore Roberto Malotti espulso dall’arbitro Federico Muccignato di Pordenone al termine della gara vittoriosa contro il team labronico, è stato squalificato dal giudice sportivo per sette giornate. Inoltre alla società biancorossa è stata inflitta una mula di 1400 euro per "10 fumogeni e 2 bombe-carta". Nella motivazione riguardante il tecnico del Grifone si legge "per avere protestato, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro, al quale, dopo la notifica dell’espulsione, rivolgeva anche reiterate espressioni offensive, tentando di venire a contatto con il medesimo non riuscendovi solo per l’intervento dei propri dirigenti. Inoltre al termine della gara entrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale protestando per la direzione di gara e costringendo l’arbitro a richiedergli più volte di allontanarsi".

La società, ha preannunciato il direttore generale Filippo Vetrini, presenterà ricorso.

I biancorossi i domenica, inizio alle 20.30, sul tappeto verde dello stadio "Zecchini" ospiteranno l’undici del Tau Altopascio, autentica rivelazione di questo girone, nella finale dei playoff. La partita avrà la formula dell’eliminazione diretta. Da oggi inizierà la vendita dei biglietti. Non saranno valide le tessere stagionali di abbonamento.