Grifone concentrato. Nocciolini a disposizione

Domani si chiude il mese di ferro per il Grosseto con l’arrivo allo stadio "Zecchini" del Tau Altopascio. I biancorossi di mister Bonuccelli, dopo il successo esterno con il Seravezza Pozzi devono dare continuità alle prestazioni e ai risultati, anche se con gli amaranto del tecnico Venturi, rivelazione di questo girone, non sarà facile.

Ieri pomeriggio Cretella e compagni hanno concluso la preparazione settimanale (stamani ci sarà la consueta rifinitura) con una partitella a tutto campo nel corso della quale il tecnico ha alternato alcuni giocatori in diversi ruoli. Hanno lavorato a parte Arcuri, Bruni, Saio e Prati che stanno recuperando, dopo gli infortuni, una condizione fisica ottimale. L’attaccante Nocciolini, ultimo arrivato in casa biancorossa, è stato impegnato e pare abbia risolto il problema del dolore ad un polpaccio: domani sarà disponibile.

Per quanto riguarda lo schieramento è probabile che venga confermato l’undici vittorioso a Seravezza anche se, trattandosi di una gara interna, potrebbe essere potenziato l’assetto offensivo. Arbitro del match Manuel Guiotto della sezione di Schio; assistenti Mateo Sadikaj di Mestre e Paulo Ndoja di Bassao del Grappa. I biglietti per la gara di domani sono disponibili nelle rivenditorie autorizzate Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola il Semaforo ed online sul circuito Ciaotickets. Domani sarà aperto il botetghino in piazza Donatello.