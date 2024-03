Grifone concentrato. Raffaelli fa gli straordinari

Seduta di allenamento ieri pomeriggio al Centro sportivo di Roselle con i giocatori biancorossi impegnati nell’applicazione degli schemi sotto l’occhio vigile di mister Malotti. Dopo il successo contro il Trestina nell’anticipo di sabato Cretella e compagni sono chiamati ad affrontare una delicata trasferta in casa del Ghiviborgo, squadra che nella partita di andata diede tanto filo da torcere ai grossetani. Il Grifone, però, è chiamato ad un’altra prova di maturità impegnato in questa rincorsa al primato che, al momento, si trova a quattro punti di distanza. Quando mancano sette giornate alla conclusione del campionato, del resto, il Grosseto deve guardare soltanto in casa propria sperando nei risultati negativi delle concorrenti e cercare di fare il maggior numero di punti. E siamo certi che anche sugli spalti dello stadio "Carraia" di Ghivizzano a Piano di Coreglia numerosi saranno i tifosi maremmani pronti ad incoraggiare la propria squadra, come del resto hanno sempre fatto.

I biglietti per assistere alla gara sono in prevendita al bar Tripoli di via Tripoli fino alle 19 di domani: costo del biglietto 13 euro con accesso gratuito per gli invalidi ed ii minori di 18 anni.

Una curiosità in casa biancorossa. Fra i giocatori con il maggior numero di minuti giocati in tutto il girone il portiere Raffaelli è al primo posto con 2430 minuti insieme a Lagomarsini (Seravezza), De Fazio (Pianese), Bicchi (Ghiviborgo).