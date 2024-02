Grifone da rigenerare. Ora serve il cambio passo

La svolta in campo della squadra non c’è stata, ma c’è stata la svolta sulla panchina biancorossa con l’arrivo di mister Gianni Di Meglio. Il nuovo tecnico, per il momento, si è preso la responsabilità di portare avanti l’arduo cammino del Grosseto. E per sua fortuna, domenica il calendario presenta una gara abbordabile, anche se non c’è nulla di scontato e di facile, sul campo di gioco del fanalino Cenaia.

Ieri pomeriggio il tecnico biancorosso ha diretto l’allenamento al "Palazzoli" cercando di portare serenità nell’ambiente dopo la sconfitta con il Tau. Del resto la classifica, anche se critica, lascia ancora aperta la porta della speranza per raggiungere l’obiettivo stagionale dal momento che vi sono almeno due scontri diretti da affrontare. Ma tutto dipenderà dal campo, unico giudice, per cui Cretella e compagni d’ora in avanti sono chiamati ad un massimo impegno. E chi veramente si impegna e pensa sempre al Grosseto è il patron Giovanni Lamioni che, in Albania per monitorare una sua azienda, ha incontrato il presidente della società Kf Vllaznia, squadra attualmente terza in classifica nella Super League albanese. Il numero uno biancorosso si è a lungo intrattenuto con Alban Xhaferi in uno scambio di vedute interculturale sul mondo del calcio, "creando così le premesse – dice la società – con il club più antico del campionato albanese per una futura partneship".