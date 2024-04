Grifone in affanno. Playoff da blindare

Iniziata la settimana che porta a Pianese-Grosseto. Poteve essere i lmatch dell’anno ma non sarà così. Sia ben chiaro che finchè la matematica non sentenzia tutto è possibile, ma è chiaro che, alla luce degli ultimi eventi, la gara in casa della Pianese (57 punti) per il Grosseto (51 punti) assume tutto un altro significato. Gli uomini di mister Malotti. quando mancano cinque giornate in primis devono pensare alla conquista dei play-off. La Pianese di mister Prosperi, dopo un momento di appannamento (ricordiamo la sconfitta casalinga con la Mobilieri Ponsacco) ha ritrovato il passo giusto di inizio stagione per cui questa sfida di vertice diventa più complicata per Cretella e compagni I quali sono chiamati, almeno, ad un pronto riscatto, sotto il profilo caratteriale, dopo il deludente passo falso commesso allo "Zecchini" contro la Mobilieri Ponsacco. L’incredibile cammino dei biancorossi in questo "anomalo" campionato è contrassegnato, in negativo, dai quindici pareggi sulle ventinove gare disputate. Evidentemente la scelta, fin dall’inizio del torneo, di pensare ad un "Grosseto offensivo, che andava a prendere alto l’avversario" è stata una scelta sbagliata perchè nel calcio da sempre, l’importante è non prendere gol perchè è completamente inutile fare tanti gol (bisogna poi vedere se sei in grado di farli sul campo e non soltanto a parole) se poi ne subisci altrettanti.