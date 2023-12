Grifone in emergenza contro l’Orvietana. Bonuccelli: "Sarà una partita sporca"

Trasferta ricca di insiede quella odierna del Grifone contro l’Orvietana. Tra i maremmani saranno assenti: lo squalificato Cretella, Bruni e Carannante sono infortunati, Saio non è al massimo della condizione, e Giuliani è andato via. Inoltre il fondo del campo non è al massimo ed, infine, l’Orvietana sulla propria panchina presenta il nuovo allenatore Antonio Rizzolo, un po’ sconosciuto per la categoria, e proprio per questo potrebbe riservare delle sorprese. Il Grosseto potrebbe presentare uno schieramento inedito. Mister Bonuccelli, nonostante tutto, sembra tranquillo. "Abbiamo una situazione di emergenza in difesa – esordisce il mister del Grifone – e soprattutto tante assenze nello stesso ruolo. Tuttavia non mi lamento: abbiamo lavorato tanto in settimana, questa è l’unica garanzia per noi, e siamo pronti alla sfida". "Sarà una partita sporca – prosegue Bonuccelli – su di un campo brutto, ma che noi affronteremo utilizzando le nostre caratteristiche. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada e vincere il più possibile per accorciare le distanze dalle nostre dirette concorrenti". Poi sul nuovo arrivato Romairone. "Ha caratteristiche simili a quelle di Giustarini e può fare la prima o seconda punta. Siamo contenti del suo arrivo e domani (oggi, ndr.) sicuramente sarà in campo o dall’inizio o durante la gara". Inizio del match alle 14,30: arbitra Aronne di Roma 1.