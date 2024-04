Grifone, la corsa continua. Terza vittoria consecutiva

E’ stata una partita "sporca", come era prevedibile, ma alla fine il Grosseto è riuscito a portare a casa i tre punti dall’ostico terreno di gioco di Tavarnelle Val di Pesa. I biancorossi hanno collezionato la terza vittoria consecutiva confermandosi al terzo posto della classifica (60 punti) alle spalle di Follonica Gavorrano (61) e della Pianese (64) e davanti al Tau Altopascio (56) e Livorno (56) quando mancano due giornate al termine. Non è stata una prestazione esaltante, ma i biancorossi non hanno subito mai l’iniziativa degli avversari non subendo reti, ma quello che contava era la vittoria. E così è stato. Del resto lo stesso Malotti in sede di presentazione del match, aveva previsto che "non sarebbe stata una passeggiata". E il ruolino di marcia di mister Malotti parla chiaro: sei vittorie e 4 pareggi nelle dieci gare sulla panchina biancorossa. Ora rimangono due ostacoli da superare: domenica l’Orvietana allo "Zecchini" e, poi, la chiusura della regular season sul campo dell’aquila Montevarchi. Intanto è pronto il sondaggio che coinvolgerà l’intera tifoseria del Grosseto. Attraverso i canali ufficiali della società, sarà possibile scegliere tramite votazione le tre maglie che verranno indossate dal Grifone nella stagione 2024-2025. Saranno in gara tre bozzetti per ciascuna divisa, realizzati dagli studenti del Tecnico, Grafica e Comunicazione del Polo Bianciardi.