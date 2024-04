Grifone lontano dalla vetta. Un percorso in salita

Sono quattro gli appuntamenche che attendono il Grosseto (51 punti in classifica) in questo mese di aprile. Il Grifone inizia questa volata conclusiva con la trasferta di Piancastagnaio in programma domenica, inizio alle 15, per affrontare la capolista Pianese (57 punti) di mister Prosperi in quella che avrebbe dovuto rappresentare la "partita dell’anno". Quindi la domenica successiva allo "Zecchini" arriverà l’undici del Real Forte Querceta alle prese con problemi di bassa classifica. Poi la trasferta in Val di Pesa per affrontare la formazione del San Donato Tavarnelle. Il mese di aprile, infine, si concluderà con il match casalingo con l’arrivo in Maremma dell’Orvietana. Quattro gare (poi la chiusura il 5 maggio a Montevarchi) nelle quali i biancorossi di mister Malotti (nella foto) saranno impegnati nella ricerca dei punti necessari per restare in zona playoff dal momento che la corsa verso il primato, anche se la matematica lascia aperte ancora tutte le speranze, sembra essere un questione relativa alla Pianese e al Follonica Gavorrano. Anche per il Livonro, infatti, i giochi sembrano essersi conclusi. Mister Malotti sta effettuando la preparazione nel Centro sportivo di Roselle alla ricerca dello schieramento che in questo finale di campionato dovrebbe dare le ultime soddisfazioni ai tifosi biancorossi i quali, ormai, sembrano poter sperare solo nei play off. Ma se la squadra resta quella vista domenica scorsa anche questo traguardo è in cima ad una salita.