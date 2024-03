Grifone, non mollare ora. C’è la sfida col Ponsacco

"Noi vogliamo sognare che è cosa ben diversa dal vincere e dallo sperare". L’allenatore Roberto Malotti, chiaramente, oggi chiede ai suoi giocatori una vittoria proprio per continuare a sognare. Alle 18 i biancorossi ospitano allo stadio "Zecchini" l’undici del Mobilieri Ponsacco per la dodicesima partita del girone di ritorno: la squadra pisana si trova al penultimo posto della classifica. "Sono queste le gare che posono presentare le maggiori difficoltà – prosegue il tecnico fiorentino – per cui non bisogna assolutamente sottovalutare gli avversari, che, tra l’altro, sembrano aver trovato la quadratura giusta in quanto nelle ultime cinque gare hanno subito solo due gol e sono in lotta per agganciare la zona playout. E poi va ricordato che sono andati a vincere in casa della Pianese". Del resto questo campionato ha dimostrato, soprattutto allo Zecchini, che non ci sono avversari facili. "Determinante sarà il nostro atteggiamento per cui non dovremo avere pause, ma giocare sempre al massimo. Poi sarà, come sempre, soltanto il campo a decidere perché solatnto I fatti, e non le parole, possono dire chi siamo veramente". Quale è la situazione dei giocatori? "Non faranno parte del gruppo Aprili che è stato squalificato per un turno dal Giudice sportivo e il centrocampista Bensaja per infortunio – conclude mister Malotti – mentre tutti gli altri componenti la rosa sono stati convocati". A dirigere il match tra Grosseto e Mobilieri Ponsacco e Grosseto è stato designato l’arbitro Picardi di Viareggio che sarà coadiuvato dagli assistenti Bertelli di Firenze e Turra di Milano. L’anticipo di ieri pomeriggio tra Orvietana e Ghiviborgo si è concluso con il successo degli umbri per 3-0. Oggi con inizio alle 14,30 in programma Cenaia-Livorno, Follonica Gavorrano-Figline, San Donato-Pianese, Seravezza Pozzi-Sangiovannese.