Grifone, parla il presidente Antonio Fiorini. ‘Dobbiamo vincere per confermarci secondi‘

Siamo giunti al termine. Domenica, infatti, è in programma l’ultima giornata del campionato con il Grosseto che chiude la regular season in casa dell’Aquila Montevarchi. I biancorossi di mister Malotti devono affrontare questo ultimo impegno senza l’attaccante Edoardo Marzierli, squlificato. E per chiudere in bellezza Cretella e compagni sono chiamati alla quinta vittoria consecutiva che vorrebbe anche dire chiudere al secondo posto in attesa della disputa dei playoff. "Domenica ci attende un’altra partita importante, da vincere nonostante l’assenza del nostro bomber – dice Antonio Fiorini, presidente del club biancorosso – e l’importanza deriva dal fatto che dobbiamo conquistare il secondo posto confermando di essere una squadra che non aveva nulla di meno rispetto alla squadra che ha vinto il campionato la quale. La Pianese ci ha superati non in qualità, ma in regolarità. Inoltre un altro aspetto positivo sarà quello di giocare I playoff davanti al pubblico amico". I biglietti, nominativi, per assistere al match di domenica sono acquistabili solo in prevendita, (circuito Ciaoticktes), per il settore ospiti dello stadio "Brilli Peri", unici disponibili per i residenti in provincia di Grosseto, fino alle 19 di domani. I botteghini dello stadio aretino domenica saranno chiusi. Per chi non dovesse optare per l’acquisto online a Grosseto i biglietti sono disponibili all’Edicola La Vasca, alla Tabaccheria Stolzi all’edicola Il Semaforo e alla Tabaccheria 59. Intanto la società del patron Gianni Lamioni ha già messo un tassello per la prossima stagione. Un’affluenza record sulla pagina Facebook La Tana Del Grifone, profilo social dove si è svolto il sondaggio per scegliere le tre divise ufficiali del Grosseto targato 2024-2025 attraverso i progetti grafici realizzati dagli studenti del Polo Bianciardi. Al termine delle votazioni questi i tre modelli scelti dai tifosi. Primo: maglia rossa con triangolo bianco, geometrizzazione della piuma di Grifone. Secondo: maglia bianca con l’effige rossa del Grifone. Terzo: maglia nera con fulmini rossi geometrizzati.