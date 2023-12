Grifone, prima caduta. Zero gol e tre pali

Il fortino biancorosso è stato espugnato con la prima sconfitta del Grosseto ad opera del San Donato Tavarnelle. Assente Riccobono per squalifica mister Bonuccelli conferma l’undici vittorioso di sette giorni fa.

Inizio vivace della gara da parte di tutte e due le formazioni che si affrontano a viso aperto. All’11’ i padroni di casa vanno alla conclusione con Giustarini che da posizione defilata mette a lato. Al 21’ gli ospiti passano in vantaggio. Lungo traversone dalla fascia destra per Marianelli che tutto solo al centro dell’area controlla bene ed infila l’angolino lontano della porta difesa da Raffaelli. I giallo blu dii di mister Collachioni fanno la partita mentre i biancorossi fanno fatica ad impostare la manovra. Al 27’ capolavoro del portiere Raffaelli che riesce a deviare in angolo una conclusone ravvicinata, quasi un rigore in corsa, del vivace Barazzetta al termine di una splendida azione di prima degli ospiti. Al 30’ i maremmani vanno alla conclusione con Macchi il cui tiro viene deviato da un difensore sulla linea di porta. I locali fanno fatica a costruire mente gli ospiti appaiono più vivaci e più dinamici. Al 45’ la prima azione pericolosa del Grosseto con Marzierli che colpisce bene di testa, ma il pallone rimane tra il palo ed il portiere Manzari, ma non entra in porta. E così si va al riposo con i fiorentini meritatamente in vantaggio.

In avvio di ripresa il Grosseto effettua due sostituzioni (Giustarini esce infortunato) e la manovra appare più incisiva producendo numerosi traversoni sotto porta sui quali, però, non arriva nessuno anche perché il San Donato, in vantaggio, arretra il proprio raggio d’azione e si affida alle ripartenze. Al 55’ Sabelli da fuori impegna il portiere avversario che para senza difficoltà. La pressione dei locali, anche sfortunati, si "sfoga" sui legni della porta avversaria: prima è Rinaldini che colpisce un palo dalla distanza e poco dopo è Marzierli che di testa manda il pallone sulla traversa. Poi il capolavoro del portiere Manzari che devia in angolo su colpo di testa di Rotondo. Grosseto sempre in avanti, ma non riesce a trovare la via della rete. E così arriva la prima sconfitta del Grifone in campionato: primo tempo da dimentcare e ripresa sfortunata per i biancorossi.