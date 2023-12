Grifone, pronto riscatto. Ed è subito Romairone

La partita era di quelle che contano. Dimostrazione, il grande entusiasmo con il quale la panchina, i giocatori e la folta rappresentanza dei supporter biancorossi ha accolto il triplice fischio del direttore di gara.

Va subito detto come il Grosseto abbia cercato fare di tutto per meritarsi la vittoria, mostrando una condotta di gara "alla garibaldina" fin dal fischio iniziale. Per i grossetani c’era anche da vendicare l’onta per la netta sconfitta subita a Orvieto nello scorso campionato, l’Orvietana aveva visto di buon occhio l’assenza di Giustarini, sempre giustiziere della porta biancorossa umbra. Per il ruolo di guastatori, Bonuccelli si affidava ai due esterni di centrocampo, Arcuri in particolare, per mettere in difficoltà la retroguardia di casa, proposta a cinque dal tecnico, Antonio Rizzolo, alla sua prima panchina in quel di Orvieto. Rinaldini, di cui s’era detto non fosse ancora ai suoi livelli, portava scompiglio nella zona centrale. L’Orvietana, pur in evidente difficoltà, riusciva a tenere, potendo fare affidamento anche sul suo portiere, Marricchi, autore di due interventi prodigiosi nel corso dei primi 45’. "Vittima", si fa per dire, proprio Rinaldini e sempre su colpo di testa. Il primo, al minuto 16, con il fantasista a correggere la traiettoria della palla trovando pronti i riflessi del portiere a rintuzzarne il tentativo. Ancora più straordinario il colpo di reni con il quale l’estremo difensore riusciva a mettere in angolo la sfera, arrivata a pochi centimetri dalla linea bianca, con un colpo di reni maestoso.

L’Orvietana, abbastanza confusa dal ritmo infernale dettato dagli ospiti, aveva una timida reazione sul finire del tempo, nel quale Raffaelli effettuava la sua prima, non difficile, parata.

La ripresa trovava i biancorossi locali più pronti nel reagire e la gara si faceva più equilibrata.

Almeno fino al minuto 64, con Romairone, esordiente e da poco in campo, sfruttava abilmente l’errore di un difensore per mettere la palla nell’angolo alla sinistra di Marricchi.

Roberto Pace