Grifone, sogno infranto. Una vittoria molto amara

Il Grosseto saluta, per il momento, i tifosi biancorossi battendo 2-1 l’Orvietana e collezionando il quarto successo consecutivo con Malotti in panchina. Non è stata una "passeggiata" per i biancorossi maremmani (finale un po’ a rischio) in quanto gli ospiti si sono presentati in Maremma alla ricerca di punti salvezza. Squadre schierate a specchio con i locali che si gettano subito in avanti per sbloccare l risultato; gli ospiti reagiscono e si difendono con ordine, ma accusano il ritmo degli avversari. Dopo solo otto minuti il Grosseto passa in vantaggio con Romairone che, con un colpo di testa, sfrutta nel migliore dei modi un assist di Rinaldini dalla sinistra. Gli umbri, a questo punto, sono "costretti" ad attaccare e al 15’ con Congiu, colpo di testa, mandano la sfera di poco alto sulla traversa della porta difesa da Raffaelli. Il Grosseto,però, è vivo e vivace e sciorina un gioco piacevole. Al 17’ Romairone conclude di poco a lato un’azione ben orchestrata. E sempre Romairone, molto attivo in questa fase, impegna a terra il portiere avversario che si salva d’istinto con i piedi. C’è caldo in campo e alla mezz’ora l’arbitro concede una piccola sosta per consentire il ricorso all’acqua. Dopo un gol annullato a Saio e un’ammonizione a Manoni è il portiere Raffaelli che al 41’ compie un "miracolo" fermando a terra il pallone dopo una incredibile carambola di tocchi davanti a lui. Ed il primo tempo si chiude con il Grosseto in vantaggio mentre dagli altri campi arrivano buone notizie. In avvio di ripresa gli ospiti effettuano due sostituzioni per dare maggiore incisività alla manovra, ma il Grosseto non si scompone e al 18’ perviene al raddoppio con Riccobono che, su suggerimento da destra, di precisione mette il pallone nell’angolo lontano. A questo punto gli ospiti effettuano altre sostituzioni, ma sono sempre i biancorossi di casa ad avere il "pallino" tra i piedi. L’arbitro, nel giro di due minuti, ammonisce tre giocatori biancorossi. Le notizie che arrivano da altri campi, (la Pianese ha ribaltato il risultato) però, fanno calare l’entusiasmo tra gli sportivi maremmani. A sorpresa al 37’ l’Orvietana perviene al gol con Ricci. Poi la gara termina senza sussulti e nella delusione dei tifosi per il successo della Pianese che vuol dire vittoria del campionato.