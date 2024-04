Grifone, vietato distrarsi: "Vinciano, poi vedremo"

Domenica allo "Zecchini" arriva l’Orvietana ed il Grosseto punta a fare il poker nella gestione Malotti dopo le tre vittorie consecutive. Una gara non facile, come tutte le altre, ma anche di più perchè la squadra umbra è ancora alla ricerca di punti per la salvezza. I biancorossi, però, consapevoli della propria forza, vogliono chiudere in bellezza, davanti al pubblico amico, questa prima fase del campionato aspettando l’esito delle ultime due giornate. "La vittoria di San Donato dedicata a Paolo Malvani – afferma il presidente Antonio Fiorini – ci consente di lottare per il primato fino alla penultima giornata, ma siamo consapevoli del fatto che la Pianese è padrona del proprio destino. Ma il Grifone deve fare, comunque, la propria parte, magari, se mister Malotti lo riterrà opportuno, mettendo in bella mostra I nostri ragazzi in attesa di vedere sbocciare qualche altro giovane promessa nel torneo Passalacqua. So di essere banale, ma la situazione ci vincola a sperare e a nient’altro". I biglietti sono in prevendita al Centro Sportivo, online sul circuito Ciaotickets e negli esercizi commerciali autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi ed Edicola Il Semaforo.

Ieri si sono svolti i funerali di Paolo Malvani, super tifoso biancorosso. Sulla bara è stata appoggiata una maglia della squadra firmata da tutti i giocatori. Alla cerimonia funebre erano presenti anche il presidente Fiorini e il dg Filippo Vetrini.