Grifone, vittoria per 2-1. Reti di Sabelli e Aprili

Si è concluso con la vittoria del Grosseto per 2-1 l’allenamento congiunto che i biancorossi hanno sostenuto contro l’undici del Belvedere sul terreno dello stadio Zecchini ieri mattina davanti ad un pubblico abbastanza numeroso. I ragazzi di mister Bonuccelli sono passati in vantaggio in avvio di gara con un colpo di testa di Sabelli su cross dalla sinistra. Il raddoppio è arrivato intorno alla mezz’ora con un preciso rasoterra di Aprili. Prima del riposo l’attaccante Romairone ha mandato la sfera sul palo della porta avversaria. In avvio di ripresa gli ospiti di mister Giallini sono apparsi più vivaci ed hanno accorciato le distanze con il dinamico Folegnani dopo una respinta del portiere Sclano. Quindi la consueta girandola di sostituzioni.

Tra i biancorossi hanno fatto il debutto i nuovi arrivati Davì, Russo, e Prati. Grosseto: Raffaelli, Davì, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Aprili, Macchi, Romairone, Russo, Bensaja, Grasso. A disposizone Sclano, Pinpinelli, Cretella, Bologna, Prati, Turbanti, Fregoli, Bojinov. Belvedere: Selmi, Pecciarini, Del Conte, Zaccariello, Ciolli, Marretti, Harea, Faenzi, Bandini, Folegnani, Columbu. A disposizione Pini, Fregoli, Consonni, Veronesi. Ha diretto il match una terna dell’Uisp.