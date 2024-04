Grill Park inciampa per la prima volta dopo 25 partite

Prima o poi doveva succedere, nella 5° giornata di serie A girone A, il Grill Park subisce la prima sconfitta stagionale dopo una striscia di 25 vittorie. Il prezioso scalpo se lo prende la Baracca di Guendalo, che si porta sul 4-1, viene raggiunta sul 4-4, ma allunga 7-4 prima del 7-5 finale: pokerissimo di Valentino e doppietta di Virgili. Con questo successo la Baracca di Guendalo sale al 4° posto davanti alla Fonderia Zanetti, la quale, grazie al 6-2 al Foto Express si assicura la partecipazione ai playoff scudetto: tripletta di Chili e reti di Sanchez, Callegari e Nicastro; doppietta di Giordano per il Foto Express. Dopo il vantaggio iniziale con il tap-in di Fatnassi, il Magik Pizza va sotto con la New Team per le reti di Nava e Di Maso; pareggio prima dell’intervallo di Moraru. Nella ripresa la New Team segna con Gamberini e Fogli, ma ancora un gol in mischia di Fatnassi e il bolide di Alushi su punizione regalano al Magik Pizza il 4-4.

In serie B girone A successo rotondo del Tabacchi Levigatura Marmi sulla Casa dei Materassi, 8-3, con tripletta iniziale di Cara, doppiette di Pirani e Rizzato e rete finale di Zullo. Il TLM sale a quota 34 e va in fuga insieme al Basilico che fa suo il big match contro Exera e comanda con 35 punti ad un turno dal termine: 1-0 Exera di Faggioli, poi Mantovani fa 1-1 prima dell’intervallo, Nigrisoli si procura e trasforma il rigore del 2-1 Basilico, ma Pedarzini riporta in parità il match. Ancora Mantovani e Nigrisoli firmano il 4-2 Basilico. La Longobarda, dopo essersi portata sul 3-1 con Rinaldi, Paris e Iossa, va al riposo sul 3-4 e subisce altri 4 gol prima del 4-8 conclusivo: per il Seven & Montebello tripletta di Cioffi, doppietta di Vilardi e poi Villani, Bighinatti e Montosi.