Grill Park trionfa nella Winter Cup: sette reti al Sidun

Il Grill Park Ferrara continua a riempire la bacheca e conquista anche la 1° edizione della Winter Cup. Senza storia la finale contro il Ristorantino Sidun, 7-1 il risultato al termine della gara. In realtà le cose sembravano essere partite con i migliori degli auspici per il Sidun, visto che dopo meno di 2 minuti, Valentino, rimpallando il rilancio del portiere Bigoni, aveva sbloccato il risultato. Il Grill Park pareggia con Spettoli, e sorpassa con Sisti su assist al bacio di Inglesetti. A 5’ dal termine del primo tempo, l’episodio che segna la gara: tiro senza pretese di Altavilla dai 9 metri, il portiere Pispero sbaglia i tempi del tuffo e si fa passare la palla sotto la pancia, 3-1 all’intervallo. Ad inizio ripresa Pispero non è esente da colpe neppure sull’1-4 e sull’1-5 e non c’è più contesa, il Grill Park, che già era strafavorito chiude 7-1, in tutto è poker per Altavilla. Al 3° posto si classifica la Fonderia Zanetti che sconfigge 7-3 il Bar Nives con tripletta di capitan Nicastro. Il Tabellone B va alla New Team, che si conferma vincente alla lotteria dei rigori come in semifinale con la Baracca di Guendalo. Contro il Bar La Coccinella, avanti 3-1, subisce 3 reti di fila e poi impatta 4-4 allo scadere con il solito Schwoch. Dai 6 metri la New Team è più precisa e vince 9-8.

La Longobarda conquista l’Europa League: vantaggio Autocarrozzeria 4 Torri con Sinjari, la

Longobarda pareggia con Rinaldi e sorpassa con Colletto; Cara firma il 2-2 e manda la contesa ai tiri di rigore, ma è proprio lui l’unico a fallire dai 6 metr.