Grosseto, così non va. Con la Sangio è solo 0-0

Il Grosseto esce tra i fischi dei tifosi dello stadio Zecchini. Non era mai successo finora, ma dopo lopaca prestazione col Follonica Gavorrano, la formazione di Vitaliano Bonuccelli stecca ancora. Stavolta in casa, dove i biancorossi non sono stati capaci di andare oltre lo 0-0 con la Sangiovannese. Poche occasioni, biancorossi sempre sotto ritmo, e avversari che hanno meritato il punto e forse avrebbero meritato anche qualcosa di più. Bonuccelli probabilmente ha sbagliato formazione iniziale, visto che dopo nemmeno cinquanta minuti ha cambiato due giocatori. Il primo tempo è stato opaco, senza grandi sussulti, mentre nella ripresa il Grosseto ha provato a manovrare senza trovare il grimaldello per scardinare la retroguardia ospite. La Sangiovannese ha cercato di pungere di rimessa. Poche emozioni e reti bianche con tanti errori da ambo le parti. Al 5’ pericolo in area della Sangiovannese. Riccobono calibra un tracciante velenoso sul quale si avventa Marzierli, in anticipo sul portiere Barberini. Il centravanti pizzica il pallone e si scontra con l’estremo difensore ospite, il quale riesce a prolungare in corner. Al 12’ lancio con il contagiri di Bruni per l’inserimento di Cretella. Il centrocampista biancorosso doma il pallone e sferra il destro di controbalzo. Si distende il portiere Barberini. Al 20’ chance per la Sangiovannese. Simonti disegna uno spiovente su calcio piazzato. Il portiere Raffaelli resta a metà strada. Farini svetta con lo specchio semi-spalancato. Fuori di pochissimo. Al 32’ Bensaja è pericoloso su punizione. Nella ripresa, al 3’ Lorenzoni scappa via sulla destra, passando su Arcuri e Bruni. Il difensore della Sangiovannese suggerisce in mezzo. Il pallone arriva sul secondo palo a Zhar, che arpiona la sfera e prova la stoccata. Attento Raffaelli. Al 17’ Rinaldini inventa il corridoio per Cretella, che si fa largo in profondità e carica il destro in diagonale. Il pallone lambisce il palo alla destra di Barberini. Nel finale preme il Grosseto. E’ il 44’ quando Aprili pesca sul palo lungo tutto solo Marzierli, che di testa prende la mira. A lato. Occasione ghiotta non concretizzata dal Grifone. Al 51’: punizione calciata da Raffaelli. Schiaroli riesce ad operare una torre. Guadalupo prova la zampata verso la porta. Blocca Barberini. Finisce 0-0 tra i fischi.