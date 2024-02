Grosseto, ultima spiaggia. A Cenaia serve vincere

"Una partita da ultima spiaggia sia per noi che per loro: noi, però, abbiamo soltanto un risultato: la vittoria". Gianni Di Meglio, neo tecnico biancorosso di passaggio, (ieri mattina al Palazzoli presente l’allenatore Roberto Malotti) cerca di caricare la sua squadra per la trasferta che oggi vedrà i biancorossi, inizio alle 14,30, di scena sul terreno di Cenaia dove affronteranno il fanalino di coda per la quinta giornata del girone di ritorno. "A Cenaia ci giochiamo tutta una stagione - prosegue il tecnico dei biancorossi che potrebbe diventare il "secondo" di Malotti - e non sarà facile al di là della classifica perché il Cenaia in casa nelle ultime quattro gare ha ottenuto tre pareggi ed una vittoria. In passato la squadra ha fatto diversi errori, ma questo bonus non lo possiamo sbagliare". Poi sul suo "breve" lavoro. "Ho avuto a disposizione poco tempo per cui cambiare è difficile e confermerò quasi tutto. Ho trovato I ragazzi tranquilli e ho detto loro che il campionato è ancora aperto. Credo che tecnicamente il Grosseto sia la squadra più forte del girone: difetta nella cattiveria agonistica. Dal punto di vista tecnico mi sono reso conto che la squadra ha un giro-palla lento e si schiaccia troppo nella propria metà campo per cui ho chiesto a Marzierli e Riccobono di giocare più avanti nell’area avversaria". A sostenere I beniamini biancorossi ci saranno 120 tifosi.