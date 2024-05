Grosseto vola in finale. Livorno "domato" 3-2

Il Grosseto affonda il Livorno e passa il turno nei playoff e domenica affronterà il Tau. Partita vibrante, soprattutto nel finale, quella di ieri tra Grosseto e Livorno, le due nobili deluse del girone, si sono affrontate allo "Zecchini" nella semifinale dei playoff in un derby dal tono minore, come testimoniato dalla risposta delle due tifoserie sugli spalti dello stadio maremmano (vuota la Curva Sud riservata agli ospiti). La gara inizia con un minuto di raccoglimento per i morti sul lavoro alla Castellaccia. Dopo alcune fasi di studio sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Corre l’11 del primo tempo e Rinaldini dalla destra mette al centro un pallone invitante sul quale si avventa il "micidiale" Marzierli, che con un imperioso colpo di testa lascia a terra il diretto avversario e mette nel sacco. Subìto il gol il Livorno si disunisce e commette alcuni errori in fase di impostazione. Grosseto mette in campo un gioco efficace e redditizio e al 26’ i biancorossi di mister Malotti pervengono al raddoppio grazie ad una rete di Rinaldini il quale, su assist di Grasso dalla destra, addomestica un pallone insidioso ed infila il portiere Biagini. Gli ospiti cercano di reagire e al 33’ accorciano le distanze con Luci che dal limite dell’area di rigore avversaria, con un tiro non irresistibile, trova l’angolino giusto nella porta difesa da Raffaelli: difesa biancorossa un po’ incerta nell’occasione. Il match si vivacizza ed il gioco è piacevole a vedersi. I padroni di casa non accusano il colpo, ma reagiscono e al 35’ pervengono alla terza realizzazione con il solito Marzierli autore di una gol spettacolare su assist da sinistra di Rinaldini, ieri in grande spolvero. Padroni di casa che sanno gestire il vantaggio senza correre ulteriori rischi fino al fischio dell’arbitro che manda le due squadre al riposo dopo due minuti extra. La gara, però si accende nel finale. Al 36’ il Livorno accorcia ancora le distanze con Frati che al 36’ trova l’angolino giusto con un tiro per nulla irresistibile e con una difesa biancorossa disattenta. Dopo un capolavoro di Raffaelli su conclusione da fuori di Frati il Livorno continua ad attaccare e sempre con il solito Frati colpisce un clamoroso palo: il pallone batte sulla schiena di Raffaelli e poi termina fuori. Grosseto in dieci per la espulsione di Prati ma porta a casa la vittoria.