Guai a fidarsi del Pescara. Pontedera massima allerta

E’ un Pescara in decisa crisi di risultati quello cui domani va a far visita il Pontedera. Gli abruzzesi nelle ultime 8 giornate hanno conquistato la miseria di 4 punti (una vittoria, 1-0 alla Lucchese, e un pari, 2-2 con la Carrarese, entrambi casalinghi) e questo ha consentito ai granata, che in questo stesso periodo pur non avendo fatto miracoli hanno collezionato 9 punti (due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte), di compiere il sorpasso in sesta posizione. Sempre considerando questo arco di tempo, l’undici pescarese ha subito ben 24 reti, ad una media esatta di tre a partita (la stessa tenuta dalla squadra di Canzi nel febbraio nero) e con 51 reti al passivo in 32 giornate si ritrova la seconda peggior difesa del girone, dietro solo alla Recanatese (58) che però è terzultima. Ma va anche detto che le 53 reti messe a segno (di cui 5 al Mannucci all’andata…) valgono il secondo attacco più produttivo del girone B dietro alla capolista Cesena (70) e davanti alla Torres (50).

Tanto per fare un paragone, il Pontedera ha il quarto miglior attacco del gruppo (47 reti) e la quinta peggior difesa (46) insieme al Sestri Levante e davanti, oltre che alle già citate Recanatese e Pescara, a Olbia e Fermana (48 entrambe) ultime due in classifica. Numeri simili, insomma, anche se i biancoazzurri dopo il 5-1 di Rimini sono ricorsi al terzo allenatore stagionale: Bucaro, che aveva preso la panchina di Zeman (costretto al riposo per problemi di salute) cinque turni fa (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte) è stato sostituito da Cascione, ex calciatore pescarese, che quindi debutterà proprio contro i granata. A proposito di ex, se è sicuro che salterà il remake per il portiere granata Ciocci, arrivato a gennaio dal Pescara e ancora fermo per problemi ad una spalla, lo stesso potrebbe accadere per Ganz (al Pescara nel 2017-18, in B) alle prese con un acciacco muscolare. Tornando invece alla bella vittoria con la Spal di sabato scorso, merita ricordare che, per una iniziativa fortemente voluta dal Pontedera in collaborazione con la Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc, gli atleti e lo staff di "Calciando Insieme", che indossano la maglia granata e partecipano al campionato toscano nel 3° livello, hanno assistito alla partita e sono scesi in campo durante l’intervallo per tirare dei calci di rigore.

Stefano Lemmi