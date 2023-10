"Guazzino sconfitto in trasferta dal San Marco la Sella"

SAN MARCO LA SELLA

3

GUAZZINO

2

SAN MARCO – Terza partita senza vittorie per il Guazzino, che cede in trasferta ad Arezzo contro il San Marco la Sella e incassa la seconda sconfitta stagionale, rimanendo fermo a 10 punti. Un match combattuto, quello di Santa Firmina, terminato sul 3-2 per i padroni di casa. Un risultato frutto delle reti di Fedeli (alla seconda marcatura stagionale), Orlandi e Marraghini per il San Marco la Sella e di Monaci e De Luca (quattro gol in campionato) per il Guazzino. La squadra di Giulianini dovrà ora cercare di uscire dal momento negativo che sta attraversando nel difficile match di domenica contro la Monterchiese.