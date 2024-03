Gubbio-Perugia 0-1, Paz segna subito e il Grifo vola

Gubbio, 17 marzo 2024 – Vittoria del Perugia a Gubbio. Ai biancorossi basta il gol di Paz al 7’ del primo tempo per portare a casa tre punti pesantissimi. Con il successo al Barbetti, in un colpo solo, il Grifo spezza il trend negativo in trasferta, resta in corsa per la terza piazza, distante due punti, infligge al Gubbio una sconfitta casalinga che mancava da più di un anno e lo lascia dietro sette punti.

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Tozzuolo, Signorini, Calabrese (10’st Udoh); Corsinelli (10’ st Morelli), Mercati (1’st Rosaia), Casolari (33’st Brambilla), Bumbu, Desogus (10’st Mercadante); Di Massimo, Bernardotto. A disposizione: Greco, Stacchiotti, Pirrello, Dimarco, Gnazale. Allenatore: Piero Braglia

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic (25’st Souare); Paz (37’st Angella), Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi (25’st Cancellieri); Sylla (7’st Vazquez), Seghetti (37’st Agosti). A disposizione: Abibi, Viti, Bozzolan, Cudrig, Giunti, Ricci, Polizzi. Allen: Alessandro Formisano

Arbitro: Arena di Torre del Greco Assistenti: Fine di Battipaglia e Minafra di Roma 2 Quarto Uomo: Cappai di Cagliari

Marcatore: 7’pt Paz

Note: ammoniti Paz, Mercati, Sylla, Bumbu, Adamonis, Bernardotto, Iannoni, Morelli, Calabrese e Rosaia Spettatori: 4027 presenze (1175 provenienti da Perugia).