Guccione entra e cambia la partita. Masetti sbaglia tutto Valutazioni complessivamente positive per la squadra, con Pattarello che si conferma decisivo e Guccione che firma l'assist per il gol. Masetti e Settembrini in difficoltà, mentre Montini e Risaliti presidiano con personalità. Debutto da titolare per Crisafi, che si sbatte con generosità.