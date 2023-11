Guccione show a Fermo. Tre gol e qualche brivido. L’Arezzo torna al successo

di Luca Amorosi

FERMO

Ci si poteva attendere una partita bloccata tra due squadre più spaventate di non perdere, invece Fermana-Arezzo si rivela una sfida pazza in cui accade di tutto. La scena se la prende Filippo Guccione, autore della tripletta decisiva che regala al Cavallino una vittoria cruciale per allontanare la zona playout e dare slancio al progetto tecnico. In avvio Indiani conferma in blocco l’undici sceso in campo con il Pineto, con il solo Mawuli, di rientro dalla squalifica, al posto di Damiani. Tra i padroni di casa titolare la punta Montini, ex di turno, che si rende subito pericoloso al 5’ impattando bene di testa un calcio d’angolo sul primo palo, ma Borra è attento. La reazione dell’Arezzo arriva al 5’ con Coccia che calcia forte da fuori area ma Furlanetto si salva. L’Arezzo soffre l’aggressività dei gialloblù, ma quando trova spazi fa male come al 24’: lancio per Pattarello che gestisce palla defilato a sinistra poi serve l’accorrente Guccione, che dal limite di prima lascia partire un sinistro perfetto che s’insacca al sette opposto. Il gol è una dura botta per i marchigiani e così l’Arezzo gestisce senza patemi, sfiorando il raddoppio prima con un tiro da fuori di Mawuli e poi, al 39’, con Foglia che, in area, riceve una sponda aerea di Gucci ma non si coordina bene per segnare. All’intervallo non cambiano gli schieramenti. La Fermana prova a partire forte ma la prima chance, al 53’, è ancora nei piedi di Foglia, la cui botta da fuori è smanacciata in angolo. La beffa però è dietro l’angolo e si materializza al 57’ quando Eleuteri crossa dalla destra e Montini fa valere la dura legge dell’ex e la insacca di testa.

L’Arezzo non ci sta, si riversa subito in avanti e trova, dopo soli due minuti, il gol del nuovo vantaggio ancora con l’asse Pattarello-Guccione: il primo riceve palla in area, si gira e serve Guccione a rimorchio, il quale stoppa, guarda la porta e non sbaglia sotto il settore occupato dai tifosi amaranto. Protti corre ai riparti inserendo Curatolo, Misuraca e poi Paponi. E proprio Misuraca al 71’ da pochi passi segna di testa il gol del nuovo pari su un altro cross dalla destra di Eleuteri. Le solite amnesie difensive puniscono l’Arezzo, ma la Fermana non ha fatto i conti con la giornata di grazia di Guccione che al 73’ realizza la sua personale tripletta: punizione da posizione defilata sulla destra, l’ex Mantova tira direttamente in porta col mancino e la infila al sette con una parabola perfetta. E stavolta il risultato non cambia più, nonostante qualche grattacapo in area aretina e due ripartenze non sfruttate da Iori e Pattarello. Una vittoria di platino per il Cavallino nella prima di due trasferte consecutive.