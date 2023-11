Guerri frena il Poggibonsi

POGGIBONSI

0

SANSEPOLCRO

0

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; Gucci, Borri, Cecchi, Di Paola; Camilli, Mazzolli, Barbera (56’ Marcucci), Bigozzi (68’ Bartolozzi), Saccardi (74’ Corcione), Motti. All. Calderini.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Del Siena, Mariucci, Della Spoletina, Bologna; Piermarini (74’ Pauselli), Gorini, Brizzi; Pasquali, Longo, Buzzi (78’ Mariotti).All. Bonura.

Arbitro: Spina di Barletta.

Poggibonsi - Buon pareggio esterno del Sansepolcro allo Stefano Lotti contro il Poggibonsi. Un verdetto a reti inviolate da considerare come un fedele specchio dei novanta minuti. Perché dopo un avvio favorevole alla squadra di Stefano Calderini, emergono anche le qualità dei bianconeri, a tratti più propositivi e pericolosi rispetto ai locali. ll Poggibonsi comincia con il piglio giusto. Arrivano al tiro in tre circostanze nella stessa azione al 2’, i giallorossi. Motti centra il palo e nei due successivi tiri è bravo Guerri a neutralizzare. Tiene le redini del gioco il team di casa, ma piano piano esce dal guscio anche il collettivo ospite, capace di prendere campo, di conquistare una sequenza di angoli e di impensierire Pacini con una conclusione - respinta dallo stesso numero 1 - da parte di Brizzi. Nel finale di frazione il direttore di gara sorvola su un contatto al limite dell’area nei riguardi di Motti lanciato verso la porta in solitudine. Ai giallorossi che chiedono il calcio di punizione e il cartellino per l’autore del fallo in posizione da ultimo uomo, l’arbitro risponde invitando a proseguire nel gioco.

Non trova il Poggibonsi, ben controllato nelle sue avanzate da un determinato team ospite, gli slanci sufficienti per essere insidioso nella ripresa. Unica eccezione rappresentata da un tentativo di Motti, oltre la traversa. Sono invece i biturgensi a creare grattacapi alla retroguardia del Poggibonsi. È bravo Pacini a respingere il tiro ravvicinato di Bologna al 77’, mentre all’87’ Mariotti, da poco sul rettangolo, sfiora il palo da pochi passi alla destra di Pacini. Poi nient’altro, anche nei tre minuti di recupero accordati da Spina di Barletta. Per il Sansepolcro un punto che serve sia sul piano del morale, della convinzione nei propri mezzi che per la classifica visto che resta in scia delle posizioni utili per puntare alla salvezza diretta, ma soprattutto accorcia sul Montevarchi uscito sconfitto dal campo del Real Forte Querceta, adesso non più fanalino di coda, che domenica prossima sarà di scena al Buitoni.

Paolo Bartalini